Zdravstvena akcija za Pančevce u domu zdravlja

U foajeu Doma zdravlja Pančevo uspešno je održana još jedna preventivna manifestacija pod nazivom „Uhvati ritam srca”.

U foajeu Doma zdravlja Pančevo uspešno je održana još jedna preventivna manifestacija pod nazivom „Uhvati ritam srca”.

Uprkos hladnom i tmurnom vremenu, zabeležen je veliki odziv Pančevaca koji su želeli da provere svoje zdravstveno stanje i dobiju stručne savete o prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Medicinski tim je tokom trajanja akcije aktivno razgovarao sa građanima, pružajući im smernice o očuvanju zdravlja i ukazujući na ključne faktore rizika koji ga svakodnevno narušavaju, poput stresa, nepravilne ishrane i fizičke neaktivnosti.

Građani su imali priliku da prekontrolišu osnovne zdravstvene parametre i informišu se o načinima za unapređenje kvaliteta života.

„Pokušajte da usvojite one dobre navike i čuvajte svoje srce”, poručili su članovi stručnog tima Doma zdravlja Pančevo nakon uspešno sprovedene akcije.

Ovakve preventivne aktivnosti imaju ključnu ulogu u ranoj dijagnostici i podizanju svesti o važnosti redovnih lekarskih pregleda, a lokalna samouprava i zdravstvene ustanove nastaviće da pružaju direktnu podršku građanima u očuvanju njihovog zdravlja.

(Pančevac)