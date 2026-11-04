Apel za obnovu Peščare: Ne sadite biljke na svoju ruku

Iz JP „Vojvodinašume“ apeluju na građane i organizacije da ne preduzimaju samoinicijativne aktivnosti u Specijalnom rezervatu prirode „Deliblatska peščara”, jer neadekvatna sadnja i unošenje stranih biljnih vrsta mogu dodatno ugroziti osetljiv ekosistem.

Namera da se pomogne prirodi i obnovi područje najveće kontinentalne peščare u Evropi nakon nedavnog požara svakako je značajna, ali iz JP „Vojvodinašume“ upozoravaju da svaka aktivnost na ovom prostoru mora biti pažljivo planirana i sprovedena uz stručni nadzor.

Povod za apel su aktivnosti pojedinaca i organizacija koji su prethodnih dana započeli sadnju sadnica na rubnim delovima Deliblatske peščare, među kojima su, kako navode iz ovog preduzeća, i pojedine alohtone biljke, odnosno biljne vrste koje prirodno ne pripadaju ovom području, piše Dnevnik.rs.

– Dobre namere same po sebi nisu dovoljne kada je reč o obnovi jednog od najvrednijih prirodnih područja u Srbiji. Deliblatska peščara predstavlja specifičan i osetljiv ekosistem, čije očuvanje zahteva poznavanje prirodnih karakteristika prostora, odgovarajući izbor biljnih vrsta i usklađivanje svih aktivnosti sa stručnim preporukama i propisima Republike Srbije – poručuju upravljači iz JP „Vojvodinašume”.

Alohtone vrste poseban rizik

Posebno se upozorava na opasnost od unošenja alohtonih, a naročito invazivnih vrsta, koje mogu da se šire, potiskuju autohtonu vegetaciju i naruše prirodnu ravnotežu.

– Takve posledice mogu se odraziti ne samo na površine na kojima su sadnice posađene, već i na šire područje rezervata, čak i kada se aktivnosti odvijaju na zemljištu izvan njegovih granica. U skladu sa zakonima Republike Srbije, kao i pravilima koja važe za zaštićena prirodna područja, aktivnosti poput sadnje i pošumljavanja ne mogu se sprovoditi samoinicijativno. Za radove na području ovog rezervata neophodno je pribaviti odgovarajuće uslove zaštite prirode i saglasnost upravljača, dok izbor reproduktivnog materijala za podizanje i obnovu šuma mora biti u skladu sa propisanim stručnim kriterijumima – ističu iz JP „Vojvodinašume”.

U JP „Vojvodinašume“ naglašavaju da su i tokom trajanja požara, ali i nakon njegovog gašenja, dobijali brojne ponude pojedinaca, organizacija i drugih zainteresovanih strana za donacije, novčanu pomoć i različite vidove podrške u sanaciji i obnovi Deliblatske peščare. Preduzeće će u narednom periodu pripremiti finansijski i organizacioni okvir za sprovođenje aktivnosti na sanaciji područja, ali je trenutno u toku izrada plana obnove. Zbog toga, kako ističu, još nije moguće precizirati konkretne aktivnosti niti načine na koje bi zainteresovani mogli da se uključe.

– Otvoreni smo za sve konstruktivne predloge i ideje, kao i za saradnju sa pojedincima, udruženjima i organizacijama koje žele da doprinesu oporavku ovog prirodnog dobra. Međutim, njihov doprinos biće moguć kada budu definisani i odobreni detaljni operativni planovi, na osnovu kojih će se znati gde je pomoć potrebna i na koji način može biti najkorisnija – kažu upravljači.

U međuvremenu, najavljuju pojačan nadzor na području rezervata kako bi se sprečile dodatne negativne posledice po prirodu. Obnova nakon požara biće dugotrajan i zahtevan proces, u kojem je neophodno voditi računa o svakom koraku, od izbora sadnog materijala do načina na koji će se obnavljati prirodna staništa. Zato iz JP „Vojvodinašume“ apeluju na sve građane i organizacije da pokažu strpljenje i uzdrže se od samoinicijativne sadnje.

„Cilj je da pomoć koja se danas nudi Deliblatskoj peščari zaista doprinese njenom oporavku, a ne da, uprkos dobrim namerama, ugrozi prirodne vrednosti koje je potrebno sačuvati”, zaključuje se u saopštenju JP „Vojvodinašume”.

(Dnevnik.rs/I.B.)