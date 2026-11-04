REM: Usvojen nacrt pravilnika o imenovanju članova upravnih odbora RTS i RTV

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) usvojili su na današnjoj sednici nacrt pravilnika o imenovanju članova upravnih odbora javnih servisa.

Upravni odbor RTS je ranije zatražio je od Saveta REM-a da se hitno izjasni o njegovom statusu i ovlašćenjima do izbora novog saziva, kako bi se obezbedio nesmetan rad javnog servisa.

Na današnjoj sednici usvojena je i odluka o raspisivanju novog konkursa za direktora REM-a, a do izbira novog direktora na mesto v.d. direktora imenovan je Milan Todorović.

Današnjoj sednici Saveta, osim svih osmoro članova, prisustvuju i glavni i odgovorni urednik TV Informer Dragan Vučićević, pravni zastupnik TV Informer i nekoliko zaposlenih na toj televiziji, budući da su članovi Saveta na prethodnoj sednici usvojili odluku o pokretanju postupaka protiv TV Prva i TV Informer zbog, kako je navedeno, prekršaja u programskom sadržaju tokom predizborne kampanje.

Na sednici Saveta REM-a održanoj 29. oktobra dogovoreno je i da na dnevnom redu sledeće sednice bude inicijativa 32 medijska udruženja i organizacije civilnog društva za oduzimanje dozvole za emitovanje programa TV Informer, a u kojoj se tvrdi da ta televizija krši zakon i programske obaveze.

Ispred zgrade u kojoj su prostorije REM-a održava se protest grupe građana koji se protive oduzimanju dozvole Informeru.

Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac je na početku današnje sednice rekao da zbog velike zainteresovanosti medijskih ekipa, novinari sednicu mogu da je prate u holu prostorija REM-a putem video linka.

(Pančevac)