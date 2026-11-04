Ribolovci iz Kovačice: Akcija čišćenja obale Tamiša u nedelju

Udruženje sportskih ribolovaca „Ribolovac“ iz Kovačice organizuje akciju čišćenja obale reke Tamiš, sa željom da zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirode i lepšem izgledu ovog značajnog prirodnog područja. Okupljanje učesnika planirano je za nedelju, 8. novembra, u 8.30 časova u Ribolovačkom domu u Kovačici.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se priključe akciji, ponesu dobru volju i radne rukavice, dok će za sve učesnike biti obezbeđeni osveženje, užina i ručak.

Ova inicijativa još jednom podseća da očuvanje prirode počinje od svakog pojedinca, a da se zajedničkim angažovanjem može doprineti čistijim obalama i zdravijem životnom okruženju.

(RTV Kovačica)