Svetsko prvenstvo u streljaštvu: Anđela Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili deseto mesto

Srpski miks parovi vazdušnom puškom su ostvarili dobre plasmane, ali nedovoljne za prolaz u finale na Svetskom seniorskom prvenstvu u Dohi.

Tandem Anđelija Stevanović/Aleksa Rakonjac je osvojio deseto, a par Aleksandra Stojadinović/Lazar Kovačević 17. mesto u nadmetanju 63 mešovita tima.

Stevanovićeva i Rakonjac, prvaci Evrope za mlađe seniorke i seniore i šampioni Mediterana, su u kvalifikacijama zabeležili 631,7 krug.

Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević su 17. poziciju zauzeli sa 629, 5 krugova.

U finale je vodilo 633,5 krugova, koliko su skupili drugi tim Kine i prvi sastav Mađarske na trećem i četvrtom mestu. Mađarski strelci Ester Deneš i Ištvan Peni su jedini takmičari iz Evrope koji su ušli u borbu za medalje. Prvo mesto u kvalifikacijama zauzeo je prvi miks Južne Koreje, a drugu poziciju Kina 1.

Mađari su i u finalu bili četvrti, medalje su podelili azijski sastavi. Titulu prvaka sveta iz Kaira 2025, su odbranili glavni favoriti Zifei Vang i Lihao Šeng (Kina 1), ispred Kine 2 i Južne Koreje 1. Inače, Šeng je juče pobedio i u pojedinačnom takmičenju puškom, dok je Vangova osvojila bronzu prvog dana.

Oba srpska para su nadmašila skoro sve mikseve koji su na ovogodišnjem Prvenstvu Evrope stigli do medalja. Ispred njih bili su samo prvaci Starog kontinenta, Norvežani Janet Heg Dueštad i Jon Herman Heg, koji su na devetom mestu za 0,1 krug nadmašili Stevanovićevu i Rakonjca. Vicešampion Evrope, Nemačka 1, je zauzela 20, a bronzana ekipa sa EP u Jerevanu, Švedska, 22. poziciju.

Miks Japana (Misaki Nobata/Haoki Nakanava), koji je pre nepunih mesec dana na Svetskom kupu u Kairu osvojio zlato,se u Dohi plasirao tek na 41. mesto. Stevanovićeva i Rakonjac su na SK u Kairu bili četvrti.

Sutra će biti održana pojedinačna takmičenja vazdušnim pištoljem, u kojima Srbiju predstvljaju Damir Mikec i četvoro juniora, Uroš Gajić, Matija Kvasnevski, Tea Mikec i Nađa Martinović. Učestvovaće ukupno 111 muškaraca i 96 žena.

Vazdušna puška, miks, kvalifikacije: 1. Južna Koreja 1 634,4, 2. Kina 1 634,2, 3. Kina 2 633,5, 4. Mađarska 633,5… 10. Srbija 1 (Anđelija Stevanović/Aleksa Rakonjac) 631,7… 17. Srbija 2 (Aleksandra Stojadinović/Lazar Kovačević) 629,5…

(Pančevac/Dnevnik)