Sportska dešavanja

Sportski događaji ove nedelje: Rukomet i odbojka u Hali sportova

17:30

05.11.2026

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Foto: Hala sportova Strelište

Ljubitelje rukometa i odbojke ove nedelje očekuju dva prvenstvena susreta u Hali sportova na SRC „Strelište“. Prvi na teren izlaze rukometašice ŽRK „Pančevo“, koje će u četvrtak, 5. novembra, od 20 časova ugostiti ekipu ŽRK „Temerin“, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.

„U subotu, 7. novembra, na programu je odbojkaški duel između OK „Borca“ i ekipe OK „Vojvodina 2“ iz Novog Sada. Početak utakmice zakazan je za 17 časova.
Organizatori pozivaju sve ljubitelje dvoranskih sportova da dođu u Halu sportova i podrže domaće ekipe“, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.

(ePančevo)

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Hala sportova JKP Mladost Pančevo Odbojka Rukomet

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