Sportski događaji ove nedelje: Rukomet i odbojka u Hali sportova

Ljubitelje rukometa i odbojke ove nedelje očekuju dva prvenstvena susreta u Hali sportova na SRC „Strelište“. Prvi na teren izlaze rukometašice ŽRK „Pančevo“, koje će u četvrtak, 5. novembra, od 20 časova ugostiti ekipu ŽRK „Temerin“, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.

„U subotu, 7. novembra, na programu je odbojkaški duel između OK „Borca“ i ekipe OK „Vojvodina 2“ iz Novog Sada. Početak utakmice zakazan je za 17 časova.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje dvoranskih sportova da dođu u Halu sportova i podrže domaće ekipe“, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.

(ePančevo)