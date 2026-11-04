Vesti Društvo

REM zabranio Informeru emitovanje emisije Prve info na sedam dana

14:20

04.11.2026

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Printscreen/Informer

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je na današnjoj sednici odluku o zabrani emitovanja emisije „Prve info“ na televiziji Informer na sedam dana.

Reč je o emisiji „Prve info“ u kojoj je voditeljka Informera, u toku predizborne kampanje, iznela politički stav, što je Savet REM-a okarakterisao kao ;naročito tešku povredu zakona.

Za tu odluku na današnjoj sednici glasali su svi prisutni članovi.

(Beta)

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Informer REM Zabrana

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