REM zabranio Informeru emitovanje emisije Prve info na sedam dana

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je na današnjoj sednici odluku o zabrani emitovanja emisije „Prve info“ na televiziji Informer na sedam dana.

Reč je o emisiji „Prve info“ u kojoj je voditeljka Informera, u toku predizborne kampanje, iznela politički stav, što je Savet REM-a okarakterisao kao ;naročito tešku povredu zakona.

Za tu odluku na današnjoj sednici glasali su svi prisutni članovi.

(Beta)