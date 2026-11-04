Pančevo: Produžen rok za regresiranje troškova prevoza srednjoškolaca

Grad Pančevo produžio je rok za podnošenje zahteva po Javnom pozivu za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole van teritorije grada Pančeva, za školsku 2026/2027. godinu. Roditelji i zakonski zastupnici zahteve mogu podneti najkasnije do 9. novembra 2026. godine.

Prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom predaje se na jedan od dva načina:

Lično: U Gradskoj upravi grada Pančeva (kancelarija broj 209)

Poštom: Na adresu Trg kralja Petra I 2–4, Pančevo, uz naznaku: „Prijava na javni poziv za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika, za školsku 2026/2027. godinu“.

Obrazac zahteva, kao i sve dodatne informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima konkursa, dostupni su na zvaničnom sajtu Grada Pančeva. Grad poziva sve roditelje i učenike da iskoriste dodatno vreme i blagovremeno predaju dokumentaciju.

(Grad Pančevo )