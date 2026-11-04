Hapšenja zbog slučaja „Garaža vlade“: Privedeni pripadnici JZO i komandant SAJ

U toku su hapšenja u okviru istrage slučaja „Garaža“ i navoda o zlostavljanju studentkinje Nikoline Sinđelić, među privedenima je više pripadnika JZO i komandat SAJ I.Ž, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans. MUP je potvrdio da je uhapšeno devet osoba.

Među osobama obuhvaćenim istragom nalazi se i nekadašnji komandant Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) Marko Kričak, koji je nakon izbijanja afere imenovan za načelnika Uprave kriminalističke policije.

Slučaj „Garaža“ odnosi se na krivičnu prijavu koju je Srbija centar podnela protiv Krička i njegovih saradnika.

Njima se na teret stavlja da su tokom leta 2025. godine grupu demonstranata nezakonito držao u garaži zgrade Vlade Srbije. Predmet se povezuje i sa navodima o postupanju policijskih službenika prema učesnicima protesta.