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OFAK izdao dodatnu licencu MOL-u u vezi sa preuzimanjem NIS-a

12:05

05.11.2026

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Foto NIS

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD izdala je kompanijama MOL i “MOL Serbija investment” (MOL Serbia Investment Kft.) dodatnu licencu u vezi sa mogućim sticanjem vlasničkog udela u kompaniji NIS.

Licenca odobrava određene transakcije koje su neophodne za prenos hartija od vrednosti izdatih u Rusiji na “MOL Serbija investment”.

Odobrava i s tim povezane aktivnosti, uključujući pribavljanje određenih obaveznih saglasnosti ruskih državnih organa.

Licenca važi do 28. februara 2027. godine.

Licenca ne odobrava okončanje transakcije kojom bi se okončali rusko vlasništvo i ruska kontrola nad NIS-om. Za takvo okončanje bilo bi potrebno posebno odobrenje OFAK-a.

OFAK je nedavno izdao novu operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, koja važi do 11. decembra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu. MOL-u je, takođe do 11. decembra, produžena licenca za nastavak pregovora o kupovini NIS-a.

(RTS)

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NIS OFAK preuzimanje

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