Zablude o uručenju kazni: Šta eSanduče znači za vozače u Srbiji

Ukoliko ste vozili brže od ograničenja i nadate se da ste izbegli kaznu jer vam mesecima nije stiglo papirno obaveštenje, stručnjaci upozoravaju da se ne opuštate prerano. Kamere i radari neumorno beleže prekršaje, a digitalizacija sistema dostave znači da ignorisanje poziva više nije pouzdana taktika za izbegavanje sankcija.

Zamke digitalnog doba

Mnogi vozači u Novom Sadu i širom Vojvodine i dalje veruju da kazna ne postoji ako poštar ne zakuca na njihova vrata. Ova uobičajena zabluda bila je u fokusu jutarnjeg programa „Dobro jutro Vojvodino“, gde je novinarska ekipa na terenu istraživala pravne posledice saobraćajnih prekršaja i nove načine dostave prekršajnih naloga.

Ukoliko ste vozili brže od ograničenja i verujete da ste izbegli kaznu, jer vam mesecima nije stiglo nikakvo obaveštenje, to više ne znači da ste automatski oslobođeni plaćanja, prenosi RTV.

Jedna od najvećih promena koja je zbunila građane jeste uvođenje takozvanog eSandučeta. Oni koji su registrovani na portalu eUprava zakonski su obavezni da redovno proveravaju svoje elektronsko sanduče, jer se u suprotnom suočavaju sa neprijatnim iznenađenjima.

„Građani moraju da shvate da se prekršajni nalozi sada mogu dostavljati digitalnim putem. To praktično znači da izbegavanje prijema pošte više nije jednostavan zadatak“, objašnjava Selena Tatić, advokatica.

Ona dodaje da, ukoliko se zvanični dokument u eSandučetu ne otvori u određenom vremenskom okviru, zakon ga, i pored toga, tretira kao uredno uručen. Time se efikasno sprečava nekadašnja dobro poznata praksa namernog izbegavanja primanja sudskih poziva.

Rokovi i visoke kazne za neodgovorne

Pored novog načina dostave, vozače veoma često zbunjuju i zakonski rokovi za zastarelost. Policija ima zakonski rok od godinu dana, od datuma kada je prekršaj napravljen, da zvanično pokrene postupak. Sam prekršajni postupak, prema rečima stručnjaka, u potpunosti zastareva nakon dve godine.

Kada je reč o finansijskim posledicama, zakon pravi vrlo jasnu razliku između fizičkih i pravnih lica. Milić Perković, advokat, ističe da su sankcije za kompanije znatno oštrije i da mogu ozbiljno ugroziti poslovanje manjih firmi ukoliko se prekršaji gomilaju.

„Kazne za pravna lica mogu dostići i do 800.000 dinara, dok se kazne za fizička lica kreću u rasponu od 100.000 do 120.000 dinara. Zbog toga je izuzetno važno na vreme reagovati na svaki pristigli nalog“, kaže Perković.

Naš sagovornik upozorava i na čestu grešku koju prave vlasnici vozila kada ignorišu poziv da se izjasne o tome ko je upravljao automobilom u trenutku snimljenog prekršaja. Ukoliko se ne odazovu na poziv i ne identifikuju vozača, odgovornost i prateća kazna automatski padaju na vlasnika vozila.

Odgovornost za sopstveni volan

Prelazak sa papirne na digitalnu administraciju očigledno zahteva brzu promenu navika kod svih učesnika u saobraćaju. Neotvaranje elektronske pošte pred zakonom više nije valjan izgovor, a prebacivanje odgovornosti na spore poštanske usluge samo dovodi do još većih pravnih komplikacija.

Tehnologija napreduje i sistem kontrole na našim putevima postaje sve efikasniji, ostavljajući vozačima sve manje prostora za traženje rupa u zakonu. Na kraju dana, najsigurniji način da se sačuva kućni budžet nije u opsesivnom praćenju rokova zastarelosti, već u jednostavnom poštovanju propisa svakog puta kada se pokrene motor automobila.

(RTV)