Nikolić: Prodaja NIS-a još nije završena, Rusija i dalje može da zaustavi transakciju

Odobrenje koje je američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala mađarskoj naftnoj kompaniji MOL predstavlja važan pomak u procesu potencijalnog preuzimanja Naftne industrije Srbije, ali to ne znači da je kupoprodajna transakcija završena, izjavila je danas urednica portala Magazin biznis Radojka Nikolić. Prema njenim rečima, ključnu reč u ovom procesu i dalje imaju ruski vlasnici koji u svakom trenutku mogu da zaustave transakciju.

Novom licencom odobrene su dve stvari – prenos akcija NIS-a na privremeni račun kompanije MOL Serbia Investment, gde će biti zamrznute bez prava upravljanja, kao i mogućnost da MOL zvanično pregovara sa državnim organima Rusije. Ugovor o kupovini do sada nije bio zaključen, te se tek sada otvara prostor da ruska strana zvanično potvrdi da li prihvata ponudu za prodaju ili ne.

„Može da zakoči ruska strana ako u ovom trenutku kaže: ‘Mi ne želimo da prodamo.’ Ugovor tada nije sklopljen, nije postignut, i otuda sve vreme dobijamo ove licence o produženju sankcija i produženju snabdevanja, u očekivanju konačnog dogovora”, objasnila je Nikolićeva.

MOL ima rok do 28. februara naredne godine da priloži kompletnu dokumentaciju koja dokazuje uslove za završetak transakcije, uključujući i pristanak Moskve. Pored toga, biće potrebne i dozvole institucija za zaštitu konkurencije u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, ali na tom polju se ne očekuju prepreke jer potencijalno objedinjavanje benzinskih stanica ne bi stvorilo monopolski položaj na tržištu.

Iako izdata licenca predstavlja pozitivan korak ka rešavanju statusa kompanije, ona ne označava završetak posla, a za konačni izlazak ruskog vlasništva i kontrole iz NIS-a biće neophodno posebno i konačno odobrenje OFAK-a.

(Tanjug)