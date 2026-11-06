REM pokreće novi postupak protiv „Informera“

Savet REM-a odlučio je da pokrene novi ispitni postupak protiv televizije Informer zbog segmenta u emisiji „Srpski dnevnik“.

Na sednici je odlučeno i da se na sledeću sednicu pozove predstavnik Informera kako bi se izjasnio po pokrenutom postupku, nakon čega će Savet REM-a odlučiti o eventualnim merama protiv te televizije.

Pored toga, nije pokrenut ispitni postupak protiv Televizije K1.

Predloženo je da se uputi predstavka za određeni segment na televiziji N1 ali regulatoru u Luksemburgu te da on odluči o slučaju, budući da Savet REM-a u Srbiji nije nadležan za tu televiziju.

Sednici je prisustvovalo šestoro od osam izabranih članova Saveta REM-a, a odsutne su bile Dubravka Valić Nedeljković i Mileva Malešić.

Članovi Saveta REM-a su na petoj redovnoj sednici održanoj u sredu izrekli dve mere zabrane za TV Prva – zabranu emitovanja „Vesti“ na jedan dan i zabranu emitovanja Jutarnjeg programa u trajanju od pet dana, kao i meru zabrane emitovanja informativne emisije „Prve Info“ na TV Informer u trajanju od sedam dana.

Te mere su izrečene u okviru ispitnih postupaka pokrenutih zbog kršenja pravila medijskog izveštavanja tokom izborne kampanje.

Članovi Saveta REM-a doneli su u sredu odluke o pokretanju ispitnih postupaka protiv televizija Kurir, Prva, Informer, K1 i televizije V5 iz Valjeva.

(RTS)