Todorović o vremenu u drugoj polovini meseca i snegu

Od jutarnjih minusa do dnevne temperature od 15 stepeni – takvo vreme očekuje Srbiju narednih dana. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje otopljenje sredinom sledeće nedelje, a potom novo zahlađenje i padavine. Otkriva i kada bi mogao da padne sneg.

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će se tokom dana razvedriti i u centralnim i južnim krajevima Srbije, dok će dnevne temperature biti slične onima prethodnih dana.

„Sledi dalje razvedravanje u centralnim i južnim krajevima, tako da će do kraja dana biti pretežno sunčano. Posle jutarnjeg mraza, koji je bio na severu Srbije, sledi porast dnevne temperature, ali ne značajan u odnosu na prethodne dane. Maksimalne vrednosti biće oko 10 do 12 stepeni“, naveo je Todorović.

Ističe da će i tokom vikenda jutra biti hladna, uz mraz u većini mesta.

„Sutra i prekosutra u jutarnjim satima biće još malo hladnije, sa mrazom u većini mesta. Neće to biti jak mraz, temperature će biti od minus tri do nula stepeni, dok će dnevne biti slične današnjim, od 10 do 12, 13 stepeni. Slično će biti i u nedelju“, objašnjava Todorović.

Od ponedeljka više oblaka, sredinom nedelje i preko 15 stepeni

Prema rečima meteorologa, od početka naredne nedelje očekuje se postepena promena vremena, uz više oblaka, mestimičnu kišu i porast temperature.

„Već od ponedeljka počinje postepeno naoblačenje. Ponegde bi moglo da bude sasvim kratkotrajne kiše. Od utorka sledi dalji porast dnevne temperature, tako da će naredne sedmice biti malo toplije, ali uz više oblaka i ponegde kišu“, kaže Todorović.

U drugoj polovini novembra zahlađenje, na planinama moguć sneg

Govoreći o vremenu u drugoj polovini novembra, Todorović ističe da se očekuju česte promene temperature, uz povremene padavine.

„Posle porasta temperature između 10. i 15. novembra, uz nešto kiše, ali ne u velikim količinama, sledi nekoliko hladnijih dana. Sredinom naredne sedmice maksimalna temperatura prelaziće 15 stepeni, a posle 16. ili 17. novembra ponovo će pasti na vrednosti od oko 13, 14 stepeni“, objašnjava Todorović.

Dodaje da bi u tom periodu ponovo moglo da bude kiše, dok se u višim planinskim predelima očekuje i sneg.

Kada je reč o početku decembra, ističe da su dugoročne prognoze još nepouzdane.

„Za početak decembra nemam pravi odgovor, jer je prognoza za tako dug period nepouzdana. Verovatno sledi dalji pad temperature, što je i logično. Biće i dalje promenljivo vreme, jer je promenljivost karakteristika naše klime malo toplije, pa zahlađenje, kiša, a povremeno i sneg“, navodi Todorović.

Ipak, naglašava da za sada nema nagoveštaja da bi sneg uskoro mogao da padne u nižim predelima Srbije.

„Još uvek se ne nazire, odnosno nema nagoveštaja da bi u narednih 15 do 20 dana bilo snežnih padavina u nižim predelima“, zaključuje Todorović.

(RTS)