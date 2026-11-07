Sportska dešavanja

Takmičenje u rukometu: Debeljača i Crepaja najbolji

18:00

07.11.2026

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Screenshot Youtube RTV Kovačica

Osnovke iz Debeljače najbolje su u opštini. Takmičenje je organizovano 4. novembra u Sportskoj hali u Debeljači. Vicešampionke su Kovačičanke, a treća je Crepaja.

Na zonskom takmičenju će opštinu Kovačica predstavljati i rukometaši Crepaje, drugoplasirani su Debeljačani. Kovačični su u borbi za treće mesto savladali Uzdin, prenosi RTV Kovačica.

(RTV Kovačica)

Tagovi

crepaja Debeljača Rukomet takmičenje

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