Takmičenje u rukometu: Debeljača i Crepaja najbolji

Šesta uzastopna pobeda Železničara
19:52
07.11.2026
Osnovke iz Debeljače najbolje su u opštini. Takmičenje je organizovano 4. novembra u Sportskoj hali u Debeljači. Vicešampionke su Kovačičanke, a treća je Crepaja.
Na zonskom takmičenju će opštinu Kovačica predstavljati i rukometaši Crepaje, drugoplasirani su Debeljačani. Kovačični su u borbi za treće mesto savladali Uzdin, prenosi RTV Kovačica.
(RTV Kovačica)
19:52
07.11.2026
15:00
02.11.2026
AUD
72.60 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
73.74 RSD
CHF
126.43 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
139.05 RSD
SEK
10.52 RSD
USD
104.56 RSD
16:00
06.11.2026