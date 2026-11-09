Uručeni prvi ugovori roditeljima negovateljima

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas roditeljima negovateljima ugovore kojima ostvaruju pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara, radni staž i socijalno osiguranje.

Đurđević Stamenkovski je tom prilikom poručila da je nakon 14 godina neizvesnosti i borbe napravljen važan korak ka obezbeđivanju ekonomske i socijalne sigurnosti roditelja negovatelja.

Njihovo čekanje je predugo trajalo, rekla je ministarka, ističući da je sistem konačno prepoznao ulogu roditelja negovatelja u porodicama, domovima i čitavom društvu.

Na osnovu potpisanih ugovora, roditelji negovatelji ostvaruju pravo na mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara, uz uplatu poreza i doprinosa, čime im se obezbeđuju radni staž i zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, precizirala je ona.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da je poseban značaj Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima u tome što roditelji koji su svoj život posvetili neprekidnoj brizi o deci sa teškim zdravstvenim stanjem i invaliditetom više neće ostati bez osnovne socijalne sigurnosti.

Ministarka je, navodeći primer majke koja je 24 godine negovala svoju devojčicu, a čija je radna knjižica ostala potpuno prazna, istakla da se ovim zakonom, koji ostaje trajni moralni kapital, takva nepravda ostavlja u prošlosti.

Ona je podsetila na to da je primena pomenutog zakona počela 1. oktobra 2026. godine, kao i da će roditeljima koji nisu mogli da prisustvuju uručenju ugovori biti dostavljeni posredstvom nadležnih centara za socijalni rad.

Prema njenim rečima, u narednim danima počeće i isplata novčanih naknada, a pravo na status roditelja negovatelja priznaje se od dana podnošenja zahteva, ukoliko su tada bili ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Đurđević Stamenkovski je napomenula da usvajanje i primena ovog zakona ne predstavljaju kraj, već početak širih promena usmerenih na poboljšanje položaja porodica koje brinu o deci sa invaliditetom i teškim zdravstvenim stanjem.

Ona je, kao naredne prioritete, najavila izmene Zakona o radu, kako bi se dodatno unapredio položaj zaposlenih roditelja, kao i izmene Zakona o socijalnoj zaštiti.

(Vlada Srbije)