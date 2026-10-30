Spreči, ne leči: Ružičasti oktobar protiv raka dojke

Svaki četvrti rak kod žena je rak dojke, od njega u svetu godišnje umre oko 650.000 žena, u Srbiji oko 1.700. Kada se na vreme otkrije, leči se u 90 odsto slučajeva.

Prema poslednjim podacima Instituta „Batut” iz 2024, u Srbiji je od svih vrsta kancera preminulo 9.347 žena, a od toga petina, ili 1.700, od raka dojke. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pančeva iz 2025, u Južnom Banatu od ove vrste raka obolele su 173 žene, a 68 je je izgubilo bitku sa ovom bolešću. U Pančevu je broj obolelih bio 74, a umrlih 36 – što znači da se, kako se vidi i iz priložene tabele, broj obolelih u našem gradu smanjuje, ali zato raste broj umrlih. Iako podaci na jednogodišnjem nivou i nisu baš za neku analizu kada je reč o bolestima koje nisu akutne, ipak zabrinjava što, i pored proklamacija i apela, nikako ne uspevamo da smanjimo broj umrlih, a prvi smo u Evropi po smrtnosti od ove vrste raka.

A pričaju nam kako je bitno da idemo na preventivne preglede – ultrazvučne i na godinu dana, na mamografiju, ako smo napunili 55, pa i 50 godina, na dve godine. Odzvanjaju mediji od: „Treba. Treba…”. A potom slede prozivke – kako smo mi žene u Srbiji glupe, neobrazovane, zaostale. Da se čak ne odazivamo masovno ni kada nas pozovu na takve preglede u toku akcija. Ali, koliko je lako doći do preventivnog pregleda u zvaničnom, javnom zdravstvenom sistemu? Pokušali smo da utvrdimo.

ISKUSTVA JEDNE PANČEVKE

Za početak, jednostavan trik da se pobedi „nedostatak vremena” je da, kada vas put nanese, a to nije tako retko s obzirom na to da ćete pored ili blizu Doma zdravlja u Ulici Miloša Obrenovića 2 proći bar nekoliko puta godišnje – ako idete u kupovinu u „Big” ili na neki drugi pregled. A u Domu zdravlja se nalazi dispanzer za žene, zvanično Služba za zdravstvenu zaštitu žena, gde se zakazuje mamografija. Prvi i jedini uslov je da imate između 50 i 69 godina i da niste radili mamografiju u poslednje dve godine. U svakom slučaju, zaboravite na telefone koji se objavljuju po medijima i sajtovima. Tako ne možete do pregleda – morate tamo da odete.

Prvo naravoučenije – kada idete u neku kupovinu ili na neki drugi pregled, svratite na zakazivanje mamografije u dispanzer za žene.

Sledi popunjavanje formulara, koji je toliko išpartan kao da je izašao sa šapirografa ili s nekog štampača koji je na izdisaju. Pošto moje vidne mogućnosti nisu dobacivale dotle da ga popunim na licu mesta, posebno kada sam videla da tu ima četiri, pet, šest strana, više se i ne sećam, odnela sam ga kući. Ono što je sjajno jeste sjajno osoblje u dispanzeru za žene koje će vam ljubazno ponuditi pomoć pri popunjavanju tog upitnika.

A moj upitnik je, pošto sam ga ipak odnela kući, stajao na radnom stolu sledeća dva meseca. Konačno, uzela sam lupu i krenula u akciju. Ispostavilo se da je lakši za popunjavanje nego što sam mislila jer veći deo stranica i ne treba da popunjava „pacijent”. Ipak, prilično je nerazumljiv, posebno jer se neke stvari ponavljaju. E onda je trebalo da ga i odnesem do dispanzera za žene. I tu je proteklo izvesno vreme.

Drugo naravoučenije – popunite formular na licu mesta.

I odnela sam ga. A onda – počeće da teče vreme koje nije pod vašom kontrolom. Već sam i zaboravila kada sam predala formular kada je usledio poziv. Ali ubrzo je usledio i drugi poziv – „ neko” se javio da mi saopšti da je mamograf u bolnici, na koji se upućuju žene i radi preventivnog snimanja, u kvaru. Počelo je da teče vreme u produžetku – i najzad, snimanje je zakazano za drugu polovinu avgusta, dva meseca posle zakazivanja. Tešila sam se time da sam bar nekoliko godina odlagala akciju povodom svoje namere da uradim tu preventivnu mamografiju.

Treće naravoučenije – javni zdravstveni sistem je spor, zato ne odlažite zakazivanje.

Konačno, odoh ti ja na to snimanje. Ujutru rano. Nema veze. I onda je opet usledio hladan tuš – nakon snimanja medicinski tehničar mi je saopštio da ću nalaz dobiti „negde posle dve meseca – u oktobru”. Do dana pisanja ovog teksta još nije stigao. Dok pročita lekar. Preljubazni medicinski bata, bilo mi je jasno, nije ovlašćen za tumačenja, te nisam ni pitala da li je to zbog toga što ne spadam u rizičnu grupu, zato što već nisam obolela ili zato što nemam neke sumnjive izrasline i fleke…

Četvrto naravoučenije – prevencija je vama najvažnija.

Usput, bilo me je čak i malo stid u čekaonici jer su sve tri-četiri žene koje su sa mnom čekale na snimanje već imale neke probleme s dojkama ili su već i obolele. Činilo mi se, kada sam im rekla da sam samo došla na proveru, da su me gledale kao srećnicu, te sam pomislila da možda oduzimam termin nekoj ženi kojoj je to potrebnije. Tešila sam se ipak: „Pobogu, Neno. Čemu služi taj skrining pregled ako ne da se spreče i teže posledice.”

Peto naravoučenije – najbolji prijatelj sebi ste vi sami.

Alternativa, umesto ovog putešestvija, naravno je pregled kod privatnika. U Pančevu se mamografija u privatnim ordinacijama radi na četiri mesta i košta oko 4.000 dinara. I nije to nedostižan iznos, bar za veliki deo žena. Ali gde je onda pregled kod ginekologa, što košta oko 5.000, pa možda bar ultrazvuk abdomena, što je takođe oko četiri hiljadarke, a onda ti pričaju još i da treba ideš na preventivnu kolonoskopiju, za šta treba da štediš nekoliko meseci jer se naplaćuje 30.000 dinara… A gde su tu još pregledi zbog iznenadnih akutnih situacija, kada ne možeš da stigneš ni do lekara u domu zdravlja, a kamoli kod hitne pomoći.

Kako god, šesto naravoučenije je da je najelegantnije, a i za vaše zdravlje najbolje, da mamografiju uradite kod privatnika.

P. S. Možda biste mogli da sačekate da u Pančevo ponovo dođe i pokretni mamograf „Batuta”, koji šeta kroz Srbiju. Kod nas je boravio od 28. septembra do prošle nedelje. Zakazivanje je tu brže. Jedina začkoljica je u tome što je u Pančevu prošli put, pre ove 2026, bio 2023. godine.

Ko je najugroženiji I u 2025. godini najviše obolelih žena u Južnom Banatu je bio u dobi između 60 do 69, a najviše umrlih od 65 do 69 godina. Ali granica je sve niža, pa učestalost obolevanja od raka dojke vidno raste u dobi od 40 do 49 godina: najranije dijagnostikovani su kod žene od 25 do 29, a smrtni ishod je zabeležen već kod žene starosti između 35 i 39 godina.

Iako svi uzroci nastanka raka dojke nisu razjašnjeni, rizik da ga dobijete biće veći ako imate više godina, kao i ako je rak iste vrste postojao kod srodnika prvog stepena: majke, sestre, ćerke, pa i bake ili tetke. Takođe, uočeno je da je obolevanje češće kod žena koje su prvu menstruaciju dobile pre 12, koje su u menopauzu ušle posle 55. godine, ako nisu rađale, ako su dete dobile posle 30. godine. Okidač može da bude i hormonska terapija ili dugotrajna upotreba oralnih kontraceptiva. A negativni uticaj mogu da imaju i prekomerna težina, nedovoljna fizička aktivnost, alkohol, pušenje, ishrana bez voća i povrća, izloženost zračenju ili hemikalijama na radnom mestu, pa čak i geografsko podneblje.

Iako je, zvanično, skrining kod nas preporučen u dobi iznad 50 godina, dobro je otići bar na ultrazvuk dojke i ako imate iznad 40 godina. Ultrazvuk, kod kog nema zračenja, u poslednje vreme doktori preporučuju čak i u mlađem dobu kao pogodnu metodu za otkrivanje kancera kod žena ispod 40. godine.

A ukoliko primetite neku promenu na dojci, ne čekajte naredni skrining pregled. Idite kod svog lekara koji će vam omogućiti bržu proceduru za pregled nego ako odlučite da sami zakažete mamografiju.

(Pančevac / Nevena Simendić)

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