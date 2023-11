Epidemiolozi kažu da je vakcinacija najefikasniji vid zaštite i da vakcina ima dovoljno u domovima zdravlja za one koji se do sada nisu zaštitili.

U Srbiji je trenutno u cirkulaciji jedan tip virusa gripa – AH3. Laboratorijski je potvrđen kod pacijenta u Vojvodini. Epidemiolozi kažu da je vakcinacija najefikasniji vid zaštite i da vakcina ima dovoljno u domovima zdravlja za one koji se do sada nisu zaštitili.

Mnogi grip ne smatraju ozbiljnim zdravstvenim problemom. Lekari kažu da kod mladih i zdravih osoba bolest obično prođe sa blažim simptomima. Kod starijih, pacijenata koji imaju udružene bolesti, osoba sa oslabljenim imunitetom mogu da se razviju teške komplikacije i da dođe do smrtnog ishodа.

Svake godine se širom sveta registruje od tri do pet milionа slučajevа gripa sa teškim formama bolesti i od 290.000 dо 650.000 smrtnih ishodа.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ prethodne sezone u Srbiji su potvrđena sva tri tipa virusa gripa A(H1), A(H3) i B, sa dominantnom zastupljenošću virusa gripa tip A(H1).

Treba napomenuti da podvarijanta virusa gripa A(H3), koja je već potvrđena u Srbiji daje nešto težu kliničku sliku u odnosu na ostale podvarijante – visoku temperaturu, bolove u mišićima, opštu malaksalost, glavobolju.

„Do sada je registrovana niska aktivnost virusa gripa i sporadična geografska rasprostranjenost. Ne može se predvideti kakav će tok imati ova sezona gripa“, kažu iz Batuta.

Sezonski grip karakteriše iznenadni početak povišene temperature, kašalj (obično suvi), glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, malaksalost, bol u grlu, curenje iz nosa. Kašalj možеe biti težak i trajati dve ili više nedelja.

„Većina ljudi koji imaju grip se oporave unutar sedam dana od početka simptoma, ali grip može predstavljati i ozbiljno оboljenje sa teškom kliničkom slikom, kao i mogućim smrtnim ishodom, nаročito kod osoba koje su u povećanom riziku od rаzvijanja teških formi bolesti ili kоmplikаciја“, navode iz Batuta.

Oboljenja slična gripu

Prvi slučaj gripa registrovan je u severnoj pokrajini. Iz Instituta za javno zdravlje u Vojvodine danas su saopštili da je u odnosu na prethodnu nedelju registrovan rastući trend oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija.

Tokom ove nedelje registrovano su 102 oboljenja slična gripu i to najviše u uzrastu od 15 do 29 godina. Prijavljeno je i 1.787 akutnih respiratornih infekcija i to najviše u najmlađem uzrastu, kod dece do četiri godine.

Tokom prošle nedelje imali su 1.693 pacijenta sa akutnim respiratornim infekcijma i 75 pacijenata sa oboljenjima sličnim gripu.

Slično je i u ostalim delovima Srbije. Lekari kažu da je najefikasnija zaštita od gripa vakcinacija. Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbedio je za ovu sezonu 364.500 doza vakcina protiv sezonskog gripa.

Vakcinacija je počela početkom novembra, a građani u svim domovima zdravlja mogu da prime četvorovalentnu vakcinu kompanije Abot.

U Institutu Batut kažu da je vakcina protiv gripa najefektivniji način kako individulne, tako i kolektivne zaštite od gripa, pri čemu se kod vakcinisanih osoba i u slučaјu оbolevanja razviјa blažа kliničkа slika i sprečavaјu moguće teže komplikaciјe.

Gde je najveći odziv za vakcinaciju

„Do sada je aplikovano oko 62 odsto doza vakcine protiv gripa. Najveći utrošak, u odnosu na broj planiranih doza, bio je na teritoriji Zapadnobačkog okruga gde je dato skoro 76 odsto od broja distribuiranih doza, a najmanje na teritoriji Raškog okruga ( Zavod za javno zdravlje Novi Pazar) 38,1 odsto“, kažu u Batutu za Euronews Srbija.

Epidemiolog prof. Zoran Radovanović rekao je da virus gripa epidemijski nivo obično dostigne krajem decembra, početkom januara i da obično traje osam do 12 nedelja.

„Virus sada jeste laboratorijski potvrđen, jer Vojvođani imaju dobar monitoring, ali će epidemijski nivo biti dostignut tek krajem decembra „, naveo je Radovanović za Euronews Srbija.

Treba napomenuti da je efikasnost svake vakcine protiv gripa, u najboljem slučaju, oko 60 odsto. To znači da pacijent koji je primio vakcinu može da oboli, ali da se u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i smanjuje mogućnost komplikacija.

Podsetimo, vreme neophodno za sticanje imuniteta je dve, tri nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje imuniteta varira između šest i 12 meseci.

Programom obavezne imunizacije u Srbiji definisane su kategorije koje mogu da dobiju vakcinu protiv gripa o trošku države. To su trudnice, stariji od 65 godina, deca starija od 6 meseci ukoliko imaju teška hronična oboljenja, članovi porodice osoba koje zbog svoje bolesti ne smeju da dobiju vakcinu, a jako su ugroženi ukoliko se razbole, zdravstveni radnici kao i svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima i ustanovama socijalno- zdravstvene zaštite.

(Pančevac/Blic/Euronews Srbija)

