PRVA IMENA EXITA 2024: Najavljeni nastupi Black Eyed Peas, Toma Morella i The Exploited

EXIT festival upravo je predstavio prva 24 imena za svoje naredno izdanje, EXIT Starseeds, koje predvode pop-rap ikone i jedan od najuspešnijih muzičkih sastava svih vremena Black Eyed Peas, jedan od najinovativnijih gitarista sveta i pokretačka snaga benda Rage Against the Machine Tom Morello i utemeljivač globalnog trap zvuka Gucci Mane.

Na mts Dance Arenu stiže najpopularniji DJ svih vremena, za mnoge i sam simbol ove profesije – Carl Cox, a pridružuju mu se veliki Bonobo, berlinska DJ zvezda i producent Klangkuenstler, Sama’ Abdulhadi, Barry Can’t Swim, Franky Wah i Mene.

Na Tesla Universe bini nastupiće i vodeće umetnice nove generacije Kenya Grace i Iniko, popularni britanski sastav Rudimental, pop i soul senzacija John Newman, nezaustavljivi The Exploited, australijski vizionar Dub FX, hitmejkeri Willy William, Ian Asher i Steve Angello i vodeća regionalna senzacija Joker Out.

Poznata su i prva imena Visa Fusion bine – grčki sastav Villagers of Ioannina City i češki synth-pop bend Lakeside X, dok žestoki zvuk na Explosive binu donose švajcarski thrash metal sastav Coroner i Nemesis.

U Srbiju po prvi put stižu pop-rap ikone Black Eyed Peas, koji sa neverovatnih 80 miliona prodatih albuma predstavljaju jednu od najuspešnijih muzičkih sastava svih vremena! Svojom bogatom kolekcijom platinumskih albuma zavredili su čak 59 najprestižnijih muzičkih nagrada, od kojih šest Gremija, osam American Music Awards i dve Billboard nagrade. Tvorci neprolaznih R&B, hip hop i plesnih himni, poput „My Humps“ i „Pump It“, singlova „I Gotta Feeling“ i „Boom Boom Pow“ kojima su se upisali u istoriju kao jedni od malobrojnih izvođača koji su istovremeno zauzeli prvo i drugo mesto Billboard Hot 100 liste, ali i hitova novijeg datuma među kojima su „Girl Like Me“ i „Don’t You Worry“ sa Shakirom, zacementirali su svoj status vanvremenskih svetskih zvezda i bez sumnje će rasplesati celu publiku EXIT festivala.

Po prvi put sa Petrovaradinske tvrđave zagrmeće rifovi kultne „Killing in the Name“, direktno od Toma Morella, koosnivača i glavnog autora većine albuma Rage Against the Machine. Jedan od najinovativnijih gitarista današnjice tokom bogate karijere okuplja impresivan niz saradnika kao što su Bruce Springsteen, RZA i GZA ispred Wu-Tang Clana, The Prodigy, Eddie Vedder, Bring Me the Horizon i Chris Stapleton. Nizom saradnji pokazuje širok žanrovski diverzitet, dok nekonvencionalnim tehnikama sviranja, jedinstvenim muzičkim izrazom i karakterističnim korišćenjem efekata stvara svoj sopstveni jezik, kombinujući rock, rap i elektronske elemente.

Na glavnu Tesla Universe binu stiže i neprikosnoveni Gucci Mane, jedan od ključnih aktera koji je trap učinio planetarno dominantnim muzičkim pravcem današnjice. Armija njegovih fanova broji preko četrdeset miliona pratilaca na društvenim mrežama, dok se strimovi njegovih pesama broje u desetinama milijardi. Album „Everybody Looking“ i singl Black Beatles“ osvojili su vrhove Billboard lista, a koliko je omiljen među kolegama potvrđuju i saradnje sa najvećim svetskim zvezdama među kojima su The Weeknd, Drake, Lil Wayne, Chris Brown, Selena Gomez, Mariah Carey, Usher, Bruno Mars i niz drugih.

„Ovde moraš da puštaš muziku direktno iz duše, da budeš ono što jesi i to je zaista posebno kod Exita!“ – rekao je svojevremeno Carl Cox, po mnogima najveći DJ svih vremena, simbol ove profesije i kralj elektronske scene, koji se nakon pet godina vraća na mts Dance Arenu sa tročasovnim setom.

Na zahtev mnogobrojnih fanova, u Srbiju premijerno dolazi Bonobo, maestro kombinovanja različitih muzičkih pravaca i hedlajner najvećih svetskih festivala. Iza sebe ima čak pet Grammy nominacija, od čega su dve samo ove godine, može se pohvaliti nastupom pred dva miliona ljudi u okviru „Migration“ turneje 2017. godine, a istoimeni LP osvojio je vrh Billboardove liste najboljih dance albuma. Na mts Dance Areni nastupiće i britanski producent i DJ Barry Can’t Swim, prvog festivalskog dana duh najboljeg berlinskog klabinga donosi KlangKuenstler, a sjajne setove isporučiće i Sama’ Abdulhadi, Franky Wah i Mene.

Na glavnu binu stižu i vodeće umetnice nove generacije Kenya Grace i Iniko, energični kolektiv Rudimental, koji se popeo na sam vrh svetske muzičke scene hit singlovima „Feel The Love“ i „Waiting All Night“, kao i britanska pop i soul senzacija „teška“ više od dve milijarde strimova John Newman. Žestoki gitarski zvuk na Tesla Universe bini pojačava nezaustavljivi The Exploited, a pridružuje se i australijski vizionar Dub FX. Za najveće plesne hitove biće zaduženi Willy William, Ian Asher i Steve Angello, dok pojačanje donosi i vodeća regionalna senzacija Joker Out!

Na Exitovu multižanrovsku raskrsnicu, kultnu Visa Fusion binu, stižu grčki rock sastav Villagers of Ioannina City i češki synth-pop bend Lakeside X, dok je najžešći zvuk tradicionalno rezervisan za Explosive binu, čija su prva imena švajcarski trash metal bend Coroner i sveženski death metal sastav Nemesis.

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 10. do 14. jula 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50 odsto dostupne su na sajtu EXIT festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Pančevac/Euronews Srbija)