ED PANČEVO: Bez struje u četvrtak potrošači u Pančevu, Ivanovu, Omoljici, Beloj Crkvi i Vršcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak, 30. maja, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Ivanovu, Omoljici, Beloj Crkvi i Vršcu.

Ivanovo

09:00 – 13:30 – ugao Grobljanske i Vojvođanske.

Pančevo

09:30 – 14:00 – Bavaništanski put od Doma slepih ka Bavaništu (sa prosecima).

Pančevo

10:30 – 12:30 – Krajiška, Semberijska i deo Bosanske.

Pančevo

13:00 – 13:45 – Ul. Bukuljska i deo Kopaoničke.

Omoljica

10:00 – 12:00 – Ž. Mišića (od Šabačke do Banatske).

Omoljica

11:00 – 11:45 – Branislava Nušića od Tanaska Rajića do Vuka Karadžića, Tanaska Rajića od Maksima Gorkog do kanala, Knjaza Miloša od Maksima Gorkog do kanala.

Bela Crkva

08:30 – 14:30 – Beogradska od kb. 6 – 36 (parna strana). Vojske Jugoslavije od kb. 74 – 80 (parna strana).

Vršac

08:30 – 10:00 – Generala Emanuela Arsenijevića 2-20, Vračarska, Radnička, Deligradska 18-23, 26-40, Relje Krilatice 8, MK Panonija, Briksol poslovni objekat.

Vršac

10:30 – 12:00 – Trg pobede 5, 6, 7, Kontinental banka, menjačnica kiosk kod hotela Srbija, MUP Vršac.

Vršac

12:30 – 14:00 – Sterijina 122-146, 115-125, Stevana Mokranjca, Trg Partizana, stambene zgrade na Trgu Konstantina Spajića br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stambena zgrada Vojnički Trg 20, Splitska, Vojvode Knićanina 2a-16, Šumadijska, Gundulićeva 47-57.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Bez struje danas potrošači u Pančevu, Beloj Crkvi, Alibunaru i Vršcu

RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI: Danas od 9 sati deo Tesle bez vode