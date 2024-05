ED PANČEVO: Bez struje sutra potrošači u Pančevu, Beloj Crkvi, Alibunaru i Vršcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 29. maja, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Vršcu, Alibunaru, Beloj Crkvi.

Pančevo

08:00 – 09:00 – Ul. Cara Dušana od Vladimira Žestića do Kraljevića Marka (parna strana), Vladimira Žestića od Cara Dušana do Cara Lazara.

Pančevo

08:30 – 13:00 – Vikend naselje Naritak.

Pančevo

09:30 – 10:30 – Ul. Hercegovačka od Sremske do pruge.

Pančevo

10:00 – 12:00 – Ul. Petefi Šandora od kućnog broja 122 do 166, Grobljanska od Petefi Šandora do Svetozara Markovića.

Pančevo

12:30 – 14:00 – Ul. Boračka od Svetozara Markovića do Janošikove, Janošikova od Boračke do Poljske,Poljska od Janošikove do Petefi Šandora.

Bela Crkva

08:30 – 14:30 – Žarka Zrenjanina od broja 14 do broja 64.

Alibunar

11:30 – 14:30 – VLADIMIROVAC: Cara Lazara 2–32, bb, Omladinska 2–16 1–17, Baštenska-cela ulica, Bratsva Jedinstva-cela ulica, Kolonija-cela kolonija, DEVOJAČKI BUNAR: celo naselje.

Vršac

08:30 – 10:30 – Karpatska 28-42 i 31-51, Drvarska 30-42 i 35-55, Stambene Zgrade Psihijatrijske bolnice, Prvomajska 39-53, Breg iznad „Parkića“ i Đavolja jazbina, Paje Jovanovića 8/b-28 i 5/a-27, Stambene zgrade u Paje Jovanovića 12, Abraševićeva 15-31, Prvomajska 2-20, 26-34, 1-21, 25/a-37, stambene zgrade U Prvomajskoj 18, Đure Smederevca, Stadionska 2/d-12, 1-15/a, Drvarska 2/a-28, 1-25/a, Podvršanska 5, 5/a i 5/2, FK Vršac svlačionice, OTK Polet, Tekvondo klub Eurošped, Sportski savez Vršac.

Vršac

11:00 – 12:30 – Sremska 22-64, 7-43, Nikite Tolstoja 56-128, 71-131, Heroja Pinkija 166-182, 153-171a, Mitropolita Stratimirovića 4-68a, 70, 3-71, Osnovna škola Jovan Sterija Popović.

Vršac

13:00 – 14:30 – Abraševićeva 2-66F, Milekera 22/a-30, 23/a-29, 31, 31/a i 33H, Pinkija od ul.F.Milekera do V. Karadžića, Gradski park, Staklenik kod parka, Restoran „Arena“, Enološka stanica, Vuka Karadžić 18.

(Pančevac)

