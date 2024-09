PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ! Optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković

Više javno tužilaštvu u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji se sumnjiče da su ubili Danku Ilić, dvogodišnju devojčicu iz Bora, saznaje „Blic“.

Kako su ranije mediji pisali, Dejan Dragijević bio je osumnjičen za ubistvo Danke Ilić (2) u Boru. On set teretio da je sa Srđanom Jankovićem kolegom iz JKP „Vodovod“ automobilom udario devojčicu, a onda su je i udavili, On je do hapšenja , danima živeo kao da nije počinio gnusni zločin.