I DALJE ŽIVOTNO UGROŽENI Oglasio se upravnik UKC Vojvodine: Ovako teške povrede susreću se samo u ratnim uslovima

Dragan Nikolić upravnik Urgentnog centra UKC Vojvodina izjavio je danas da je stanje troje pacijenata povređenih urušavanjem nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad i dalje teško i da su životno ugroženi.

– Sprovodni se intenzivni monitoring, ali povrede su takve, oni su u teškom opštem zdravstvenom stanju – rekao je Nikolić.

Kako je doktor naveo pacijentima koji su povređeni u teškoj nesreći na Železničkoj stanici Novi Sad se pruža sva neophodna nega i radi se sve što je u njihovoj mogućnosti da ih spasu.

– Sprovodi se intenzivni konzervativni tretman, dodatna dijagnostike laboratorijska imidžing studije, nove hirurške procedure u odnosu na detektovane povrede. Ovako teške povrede susreću se samo u ratnim uslovima, zahtevaju kontinuirani monitoring – kazao je on.

Istakao je i da nijedno od troje povređenih nije pri svesti i da su priključeni na mehanički ventilator.

– Mi znamo sve o njihovom zdravstvenom stanju i to nije sporno, to su ekstenzivne povrede višeorganskih sistema, zahtevaju vrlo tanan način zbrinjavanja, pružamo sve od sebe i mislim da imamo rezultate u odnosu na to, ali ću uvek biti oprezan jer su ekstenzivne povrede u pitanju – napomenuo je upravnik.

Dodao je da ne bi govorio o pojedinačnom stanju svakog od pacijenata, ali da je čitav tim zna veoma dobro upućen u njihovo stanje.

– Grupno i stručno-medicinski je opšta procena da je opšte teško zdravstveno stanje, tačnije životno ugrožavajuće – priča Nikolić.

Za kraj je istakao da zalihe krvi ima, ali da nije zgoreg da je imaju i u rezervi.

– Krvi imamo, ali nikad nije zgoreg da toga imamo u rezervi, da ljudi dobre volje, a videli smo da ih ima puno, daju krv i da time pomognu drugim ljudima – zaključio je.

(Pančevac/Blic)

