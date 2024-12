ED PANČEVO: Isključenja struje za 30. decembar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 30. decembra, bez struje će biti potrošači u Beloj Crkvi i Pavlišu.

Bela Crkva

08:00 – 12:00 – 1. oktobar, od Karađorđeve do Dositejeve, Maršala Tita 3 i 5, Žarka Zrenjanina, parna strana, od 1. oktobra do Jovana Popovića, Dejana Branka od 2 do 34, Stambena zgrada lamela 1 (Vuka Karadžića 2l), lamela 2 i 3, 1. oktobar, od Vojvođanskih brigada ka starom mlinu-pekari, Živice Mitrovića, od 1. oktobra do Žarka Zlatara, Moše Pijade 14, Gradska pekara, mlin, potrošači oko starog staklenika, Partizanska, od 1. oktobra do Đure Jakšića, Save Munćana, od Dejana Brankova do Sarajevske, Sarajevska, od Save Munćana do Đure Jakšića, Dejana Brankova, od Save Munćana do 1. oktobra, neparna strana, Vuka Karadžića, od brojeva 1a do 55 i od 2 do 70, Save Munćana, od Dejana Brankova do Hajduk Veljkove, Hajduk Veljkova, od Save Munćana do Dunavske, Dositejeva, od Save Munćana do brojeva 42 i 45, Hajduk Veljkova, od Dunavske do Prizrenske, Prizrenska, od Banatske do Dositejeve, Dejana Brankova br 42, Branka Radičevića, od Banatske do Dositejeve, Dositejeva, od brojeva 44 i 49 do Kosovske, Banatska, od Branka Radičevića do Dunavske Jagodara, Branka Radičevića, od Banatske do brojeva 100 i 104, Lele Radulj, od Prizrenske do Katoličkog groblja, Dunavska, od Lele Radulj Banatske, Banatska, od Branka Radičevića do Prizrenske, Prizrenska, od Banatske do kraja, ka većim brojevima.Pavliš:

08:00 – 09:30 – Partizanska, od kućnog broja 117 do kraja ulice i od broja 142 do kraja ulice.

(Pančevac)

