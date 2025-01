Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 28. januara, bez struje će biti potrošači u Starčevu i Vršcu.

Starčevo:

09:00 – 10:00 – Ul. Ive Lole Ribara od parka do Maksima Gorkog.

Vršac:

08:00 – 14:00 – Vase Pelagića od D. Tucovića do Kozaračke, Kozaračka od V. Pelagića do Karađorđeve, Karađorđeva, Sremska od M. Stratimirovića do Karađorđeve.

(Pančevac)

