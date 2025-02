Ujutru slab i umeren mraz, posle podne umereno oblačno

Ujutru slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije magla. Tokom dana pretežno sunčano i hladno, u Banatu i istočnoj Srbiji posle podne umereno oblačno.

Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od -8 do -1 stepen, a najviša od 4 do 7, u Timočkoj Krajini oko 10 stepeni.

Usled očekivane biometeorološke situacije izvestan oprez se savetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu poremećaja sna i glavobolјe. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.

Četvrtak: Ujutru slab i umeren mraz i ponegde magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, tokom noći u donjem Podunavlju i na jugu Banata u skretanju na jugoistočni i u pojačanju. Najniža temperatura od -7 do -1 stepen, a najviša od 4 do 7, u Timočkoj Krajini oko 10 stepeni.

(RTS)

