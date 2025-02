ED PANČEVO: Isključenja struje za 6. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak, 6. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo:

08:00 – 09:00 – Graničarska.

10:00 – 11:00 – Jablanova i Hrastova.

Vršac:

08:00 – 14:00 – Filipa Višnjića od Z. Jovine do br. 64 i 51, K. Marka od Ž. Jovanović do F. Višnjića, Jadranska, Ohridska, Radakova od Ž. Jovanović do F. Višnjića, Ž. Jovanović 56-88, Trg A. Lukić 9-17, Bregalnička od Ž. Jovanović do F. Višnjić, Zmaj Jovina od Ž. Jovanović do F. Višnjića.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Bez struje danas će biti potrošači u Crepaji i Vršcu

HITNA POMOĆ: Noć bez saobraćajnih nezgoda