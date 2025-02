ED PANČEVO: Isključenja struje za 7. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 7. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Debeljači, Banatskom Karlovcu i Vršcu.

Pančevo:

08:00 – 13:00 – Oslobođenja neparna strana od Zelene pijace do Ružine; Ružina od Oslobođenja do Zmaj Jovine.

Debeljača:

09:00 – 10:30 – S. Kovačevića od P. Šandora do Ž. Zrenjanina, T. Mihalja od Lenjinove do Ž. Zrenjanina, Vinogradska od S. Mihalja do Ž. Zrenjanina, JNA – N. Petra – P. Pavla od T. Mihalja do K. Ferenca, i Ž. Zrenjanina kod pruge.

Banatski Karlovac:

12:30 – 14:00 – Prvomajska 2-54, 1-27, JNA 2-46, Pionirska cela ulica, Vojka Dmitrovića cela ulica, Zmaj Jovina cela ulica, Slobodana Penezića cela ulica i Alibunarski put cela ulica.

Vršac:

08:00 – 14:00 – L. Nančića 4-28/a, 3-25, B. Radičevića 2/a-18, 1-11, Nikole Tesle 32/a i 31/a, Ž. Jovanovića 5, 5/a i 7, Z. Jovina 12-62, 15-65, Sinđelićeva 32 i 34, Miletićeva 12 i 14, Bregalnička od fabrike UČA do Žive Jovanović, Sinđelićeva od S. Miletića do Ž. Jovanović, Laze Nančić od Bregalničke do Zmaj Jovine.

(Pančevac)

