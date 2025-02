ED PANČEVO: Isključenja struje za 10. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 10. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo:

08:00 – 10:00 – Karađorđeva, od Svetozara Miletića do Braće Jovanovića – neparna strana.

Vršac:

08:00 – 14:00 – Laze Nančića, od Bregalničke do Radakove, Radakova, od Laze Nančića do Žive Jovanovića, Kraljevića Marka, od Svetozara Miletića do Laze Nančića, Laze Nančić,a od Radakove do Jug Bogdana, Radakova, od Svetozara Miletića do Laze Nančića.

Vršac

09:00 – 14:00 – Vardarska, Đ. Cvejića 2-16, 1, 1/a, 1/b, stambene zgrade Trg zelena pijaca 10, 10a, 11, 11a, Trg zelena pijaca, od Feruma do broja 9,

