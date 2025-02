ED PANČEVO: Isključenja struje za 12. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 12. februara, bez struje će biti potrošači u Vršcu i Beloj Crkvi.

08:00 – 13:00 – Trg Pobede 5, 6, 7, Kontinental banka, menjačnica i kiosk kod hotela Srbija, MUP Vršac.

Bela Crkva:

08:30 – 11:30 – Miletićeva od 1. oktobra do Lole Ribara. Vatrogasno, Opština i Policijska stanica, Trg Oslobođenja 3, 4, 5, J. Veselinovića, 1. oktobar od J. Veselinovića do brojeva na parnoj strani 30 i 34, a na neparnoj do 31, Svetosavska od 1. oktobra do Save Munćana, Save Munćana od Svetosavske do Sarajevske, Svetosavska od Save Munćana do Branka Radičevića, Đure Jakšić od Svetosavske do Sarajevske, Srpski breg b.b., Sarajevska od Kosovske do Đure Jakšića, B. Radičevića od Partizanske do Svetosavske, Svetosavska od B. Radičevića do Kosovske, Kosovska od Svetosavske do Partizanske, D. Branka od Save Munćana do izlaza ka Kaluđerovu, Kosovska od Partizanske do br. 55 i 56, Branka Radičevića od Partizanske do Zmaj Jovine 1, B. Radičevića od Dositejeve do Zmaj Jovine 2, Vuka Karadžića od brojeva 57 i 74 do kraja – izlaz ka Kusiću 3, Kosovska od V. Karadžića do brojeva 27 i 58, Naseljena Mesta Kusić i Kaluđerovo.

(Pančevac)

