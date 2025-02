CVETAĆE I DELOVATI BUJNIJE 5 vrsta cveća koje možete zasaditi u februaru u žardinjere

Proleće uskoro stiže, ali još je rano i hladno da većina biljaka bude na otvorenom. Ovo je 5 vrsta cveća koje možete zasaditi u februaru u žardinjere i ubrzo ćete imati cvetnu terasu ili dvorište. Za drugo cveće ćete možda morati da čekate sve do aprila. Izuzetak su oni koji imaju dvorište i lale, zvoničiće i zumbule u zemlji koji uveliko niču, a visibabe su već cvetale.

Vrste cveća koje možete zasaditi u februaru

Polako možete da počnete i da pripremate baštu za proleće. Februar je prelazni mesec i mnogi su nestrpljivi da dočekaju proleće. Postoje biljke koje već sada mogu da opstanu napolju, bez obzira da li ćemo imati još neki hladan talas.

Ovaj put pričamo o cveću za koje nije potrebno previše prostora i koje se lako sadi u žardinjere. Stoga možete odmah da svoju terasu ili dvorište uveselite sa par saksija ili žardinjera punih cveća.

1. Petunije

Ko još ne zna šta su petunije? Verovatno čak i oni koji ne znaju po nazivu, nema šanse da ih ne bi prepoznali na slikama. Petunije spadaju u vrstu cveća koje možete zasaditi u februaru u svoje žardinjere ili saksije. Ne savetuje se da petunije sadite direktno u zemlju, osim ako su leje dobro odvojene i nema drugog cveća, posebno ne viseće. Obične petunije će ostalo cveće lako „pojesti“ i njihovi lepi cvetovi neće doći do izražaja.

One su klasičan izbor, posebno ako želite da dodate boje i živopisnost u male prostore, a odgovara vam i gajenje cveća u žardinjerama. Za njih vam je osim posuda potrebna dobro propusna zemlja, a sadnice možete posaditi na udaljenosti od centimetara. Petunijama će više prijati sadnja sada, kako bi mogle da ojačaju i učvrste se pre nego što dođu topli letnji meseci. Svakako je važno da ih redovno zalivate i da se nalaze na sunčanoj strani za optimalan rast.

Napomena: precvetale cvetove petunije treba odstraniti kako bi biljka bolje rasla i bila bujnija.

2. Dan i noć

Ništa manje popularna biljka od petunije je takozvani dan i noć. Ovo cveće spada u porodicu ljubičica, stoga je veoma otporno i spada u vrste cveća koje možete zasaditi u februaru, ali i tokom kasne jeseni (da bi na proleće bilo bujno i lepo). Ako odaberete vrstu koja nije samo niska već dan i noć koji pada, bolje birajte žardinjere i saksije koje ćete postaviti da cveće može slobodno da pada. Možete koristiti i viseće saksije, okačene za plafon.

Problem, uslovno rečeno, sa cvećem dan i noć je što često prestaje da cveta tokom toplih letnjih meseci jer tada odmara, ali ponovo može početi da cveta u jesen, kada letnje cveće već prolazi. Pripremite za njih dobro drenirajuću zemlju, sadnice sadite na 10 centimetara razmaka i nemojte dozvoliti da zemlja dugo bude potpuno suva.

3. Muškatle

Prethodnih decenija nekako smo muškatle mnogo više viđali nego što je to danas slučaj. Nekako su prestale da budu popularne, pre svega zato što ih nije lako održati veoma bujnim. Drugi razlog je to što prodavci rasada često govore kako muškatle ne mogu da prezime, a to nije tačno.

Klasične muškatle najbolje rastu u manjim zemljanim saksijama. Obavezno ih držite na jakom suncu, osim ako se ne radi o vrstama koje rastu u lakoj senci nalik na bršljen. Viseće muškatle sadite u žardinjere u razmacima od 20 centimetara. Obavezno im obezbedite sunce, dobru propustljivost zemlje i dovoljno vode.

Savet plus: Ukoliko želite da muškatle budu prepune cvetova, savet je isti kao i za petunije – morate sve što je precvetalo stalno uklanjati. Tako će biljka mnogo više cvetati i delovati bujnije.

4. Ukrasni grašak (Lathyrus odoratus)

Ovo cveće se ne može sresti baš u svakom rasadniku ili tezgi gde se prodaje cveće, ali je zapravo vrlo zahvalno i divno miriše. Mnogi, kada se kaže ukrasni grašak, pomisle na onaj drugi, koji izgleda kao nizane perle, a zovu ga i brojanica. No, ovde se misli na grašak koji cveta.

Ukrasni grašak je penjačica i raste u visinu. Stoga je potrebno da postavite štapiće ili rešetku uz koju će moći da se penje. Važno je da budete sigurni da su prošli mrazevi, pa je bolje da ga posejete unutra i iznesete napolje kada temperature pređu 12 stepeni. Raste u više boja, a najlepše miriše onaj sa belim cvetovima. Odgovara mu sunčano mesto.

5. Stevija

Kod nas još uvek stevija u saksiji nije toliko popularna iako je poslednjih godina pravi bum napravila, kada su zaslađivači u pitanju. Stevija spada u vrste cveća koje možete zasaditi u februaru. Ona voli žardinjere i odličan je izbor za one koji tek počinju da gaje začinsko bilje. Potrebno joj je puno svetlosti, pa je idealno da stoji na tremu ili terasi koja ima puno sunca.

Stevija se seje u duge žardinjere ili zemlju i sve dok nije veliki mraz napolju, biće joj lepše na otvorenom. Možete sveže listiće koristiti i kao dodatak voću ili prilikom pripreme koktela i kolača. U jesen ova biljka ima male bele cvetove koji izgledaju dekorativno.

(alo)

MI PITAMO ZA VAS: Kako do popusta za voz?

Žene čuvari tradicije i kulture u Ravnom Topolovcu