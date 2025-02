MI PITAMO ZA VAS: Kako do popusta za voz?

„SRB PLUS” vozna kartica isplati se već posle 16 putovanja na relaciji do Beograda

„Nedavno sam se preselio blizu železničke stanice ’Predgrađe’ i sada imam mogućnost da idem za Beograd vozom. Postoji li neki popust?”, pitanje je našeg sugrađanina Dušana J.

„Srbijavoz” u svojoj ponudi ima nekoliko povlastica, to jest popusta, od onih za decu i grupe, pa preko „interrejla” za međunarodna putovanja, sve do jeftinijih karata za pripadnike „sedme sile”, to jest novinare. Ali za sve građane postoji kartica „SRB PLUS”, s kojom se dobija popust u iznosu od 30 odsto. Popust važi za redovnu cenu karte u jednom pravcu, što znači da se popusti ne mogu zbrajati. Tako je i kod povratne karte realan (vidljiv) popust deset odsto, jer je samom kupovinom povratne karte već uračunat popust od 20 odsto. Ako voznu kartu kupujete preko interneta, morate se registrovati i na svom profilu upisati broj legitimacije kako bi se popust primenjivao ubuduće automatski.

Od prošle godine „Srbijavoz” je omogućio popust i do 10 odsto ukoliko se karta kupi preko mobilne aplikacije kako bi putnike podstakao da karte kupuje unapred i da ne stvaraju gužve u vozu.

Ono što je potrebno da uradite jeste da izvadite legitimaciju „SRB PLUS”, koja važi godinu dana. Cena za mlađe od 26 godina i za starije od 60 godina iznosi 400 dinara, a za odrasle (od 26 do 60 godina) 800 dinara. U prevodu, nabavka će se isplatiti već za šesnaesto putovanje.

Možete je nabaviti i u Pančevu na stanici „Pančevo”, koju svi i dalje zovemo „Predgrađe varoš”, ili na „Prokopu” u Beogradu. Pored novca, treba vam lična karta i fotografija veličine lične karte. Karticu „SRB PLUS” mogu kupiti državljani Srbije i strani državljani sa stalnim boravkom u Srbiji. I ne zaboravite, kondukter u vozu uvažiće vašu legitimaciju „SRB PLUS” samo uz ličnu kartu. Ovom karticom možete uplatiti „dopune” za nedeljni, polumesečni i mesečni prevoz. Ona je uslov i za nabavku pretplatnih mesečnih karata. Što se tiče „Panvoza” pojedinačna karta na relaciji Pančevo Vojlovica – Beograd centar košta 178, a do Zemuna 224 dinara. Cena opšte pretplatne karte od Vojlovice do Prokopa je 2.611 a za đake 1.958 dinara. Do Zemuna košta 3.322, dok đaci treba da je plate 2.491 dinara.

(Pančevac)

