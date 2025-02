ED PANČEVO: Isključenja struje za 21. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 21. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo:

08:00 – 09:30 – M. Trebinjca od M. Kraljevića do Prvomajske, M. Kraljevića od M. Trebinjca do C. Dušana, C. Dušana od k. br 97/100 do kraja, Prvomajska od M. Trebinjca do C. Dušana.

08:30 – 09:00 – C. Lazara od V. Žestića do Prvomajske i K. Marka od. M. Gorkog do C. Dušana.

10:00 – 10:30 – Bratstva Jedinstva od br. 191 do kraja ka Poljskoj, Grobljanska od P. Šandora do kraja ka groblju.

11:30 – 12:00 – OŠ ‚‚Bratstvo Jedinstvo“, P. Šandora od k.b. 28 i 31 do Dobrovoljačke, Janka Čmelika od P. Šandora do Janošikove, S. Markovića od k.b. 36 i 39 do Janka Čmelika.

13:00 – 13:30 – V. Žestića od M. Gorkog do C. Dušana, C. Lazara od P. Preradovića do M. Kraljevića, C. Dušana od P. Preradovića do M. Kraljevića.

Vršac:

08:00 – 14:00 – Zmaj Jovina od Laze Nančića do Žive Jovanovića, Laze Nančića 11.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Bez struje će danas biti potrošači u Pančevu, Beloj Crkvi i Vršcu

VODOVOD: Radovi na glavnoj dovodnoj cevi vode biće završeni najkasnije do sutra