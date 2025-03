Kako se dame iz seoskih udruženja pripremaju za svoj praznik

Međunarodni dan žena biće na razne načine proslavljen i ove godine, pored ostalog i u pančevačkim naseljenim mestima, gde se dame već neko vreme pre tog praznika organizuju kako bi pripremile što više rukotvorina da bi ih ponudile sugrađanima i svima koji žele originalan poklon.

A kako to izgleda u pojedinim selima, biće reči u narednim redovima.

Primera radi, Radmila Trajkovski, koja godinama predvodi „Glogonjke”, ističe da su ona i druge članice imale radionice tokom cele zime, kada su pravile rukotvorine, pre svega nastale u tehnikama dekupaž i pustovanje vune, koje će predstaviti u četvrtak i petak, 6. i 7. marta, u centru svog sela.

Ove godine, kako kaže, izostaće organizovano drugarsko veče zbog specifičnih društvenih okolnosti, ali će većina članica otići u jedan restoran u gradu koji organizuje masovnu proslavu Osmog marta.

– Lično ne pridajem važnost tom danu, jer je potrebno da Osmi mart bude svaki dan. Žene još uvek nemaju dovoljno hrabrosti da budu angažovanije i da se bore za svoja prava. Mnoge su malodušne, mada u poslednje vreme pokazuju više smelosti u preuzimanju odgovornosti za važna društvena pitanja – napominje ova Glogonjka.

Predsednica Udruženja žena „Dolovke” Katica Smiljković navodi da ta organizacija svake godine obeležava dan žena u svojim prostorijama uz muziku i dobro raspoloženje.

– Pozovemo u goste tom zgodom i bivše predsednice, kao i mlađe potencijalne članice. Taj dan je namenjen i za skromne poklončiće, pa svakoj ženi koja dođe na proslavu uručimo znak pažnje. Inača, mi to okupljanje organizujemo uglavnom 9. marta jer je 8. mart predviđen za porodicu. Taj dan za mene ima posebnu čar jer mi suprug i deca poklone veliku pažnju, što svakoj ženi prija. Naravno, dobijem lepe i vredne poklone, čime dodatno izraze veliko poštovanje prema meni kao majci, supruzi, baki, tašti i svekrvi, a ja se potrudim da za njih priredim dobru gozbu i da tako lepo provedemo praznik – navodi ona.

Prva među jednakima u kačarevačkom udruženju „Etno-kutak” Zora Čubrić kaže da ove godine neće biti kolektivne proslave, ali bi trebalo da se ona i koleginice pojave na manifestaciji u pančevačkoj Narodnoj bašti sa svojom ponudom kolača i vezenih i heklanih predmeta.

– Naravno, tog dana me obiđu sin i unučad, što mi je najdraži znak pažnje. Obično se i nađem s drugaricama, pa bude i neka proslava – kaže Zora.

Predsednica starčevačkog „Neolita” Ljiljana Zarić kaže da su ona i druge članice od ponedeljka aktivne u prostorijama udruženja.

– Spremamo se punom parom za osmomartovski bazar, koji će biti upriličen 7. i 8. marta na našem Trgu neolita. Tom prilikom ćemo izneti raznovrstan asortiman proizvoda – od ukrasnih korpi i kutija do kupki i medvedića od peškira. Biće i cveća, kolača i još mnogo toga. Inače, najviše volim cveće, i to uglavnom saksijsko, kao i ruže, i imam pravu malu botaničku baštu. To znaju i sin i unuka, pa me najviše obraduju nekim lepim cvetnim aranžmanom. Smatram da je potrebno ženama posvećivati pažnju svakodnevno s obzirom na to da su stubovi kuće. Nažalost, još uvek ima mesta gde se osećaju ugroženim, ali mislim da sve to polako dolazi na svoje – navodi Ljiljana.

Predsednica Udruženja žena „Novoseljanke/Boboacele” Snežana Baba napominje da je ta organizacija već kolektivno obeležila praznik izložbom rukotvorina, što praktikuje jedanaest godina, od osnivanja i dodaje da članice udruženja ponekad zajednički odu na večeru tim povodom.

– Što se mene lično tiče, Osmi mart je kao praznik imao plemenitu ideju jer je nastao iz pokreta Klare Cetkin, kako bi žene imale pravo da se školuju, pravo glasa, da mogu da rade i doprinose. Danas se, nažalost, vezuje za poklone, što je čak postalo i preterivanje. Kad smo kod toga, najlepši su oni koje deca naprave. Sve u svemu, žene treba poštovati svaki dan, a ne samo povodom Osmog marta, ali i one treba da poštuju muškarce, to jest da to bude obostrano – poručuje ova Novoseljanka.

