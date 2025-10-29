HITNA POMOĆ: Psi napali Pančevca, povredio nogu

Na uglu Moše Pijade i Kikindske ulice su jednu osobu napali psi. Osoba je povredila nogu i prevezena je do bolnice.

Na uglu Bavani[tanskog puta i Kozaračke ulice dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena.Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 32, od čega šestoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene

temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 16, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencija na javnom mestu bilo je pet.

(Pančevac)