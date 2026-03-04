Tri osobe povređene u udesu kod Gas petrola

Kod kružnog toka, kod Gas petrola, lakše povređene tri osobe, dve prevezene do bolnice

U Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 28, od čega petero dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 12, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencija na javnom mestu bilo je dve i to zbog pada i povrede glave.

(Pančevac)