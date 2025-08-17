Isključenje struje u Vršcu 19. avgusta

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, Pogon Vršac, obavljaće radove na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata i zbog toga:

Bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama, u terminu od 14:00- 15:30 časova, za dan 19.08.2025.

Vršac

Ulica Brestova od broja 2 do 16

Ulica Platana od broja 5 do 12

Ulica Lipa od broja 18 do 40 od 21 do 35

Ulica Breza brojevi 2,4,10,12, 22, 24, 5 i 13

Svetozara Markovića 43a

Dečiji vrtić Hemograd

19.08.2025.

14:00-15:30

Veći deo radova organizovan je bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova, mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. Operater zadržava pravo da izvrši uključenje pre planiranog vremena.

