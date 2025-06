Kad počne letnji raspust uvodi se letnji red vožnje

Autobusi Pantransporta tokom godine saobraćaju po zimskom redu vožnje, koji podrazumeva da gradske linije tokom radnih dana voze na svakih 30 minuta. Sa početkom letnjeg raspusta, počinje da se primenjuje letnji red vožnje na linijama Pantransporta,prenosi RTV Pančevo.

Odlazak dece na raspust i početak godišnjih odmora umnogome rasterećuje autobuski saobraćaj zbog čega se uvodi letnji red vožnje, zbog čega se smanjuje broj autobusa na saobraćajnicama.

– Što se tiče zimskog rede vožnje, on je na snazi dok traje školska godina, to obično bude do kraja meseca, do kraja juna meseca, mi u ovom trenutku ne znamo koji je to datum, ali čim se bude završila školska godina, preći ćemo na letnji režim saobraćenja. To u principu znači da će se gradske linije koje saobraćaju tokom čitavog dana na 30 minuta redukovati, tako što će se obraćati samo na 60 minuta tokom dana, ali tokom opterećenja u jutarnjem i popodnevnom špicu biće 30 minuta, u ostalom delu dana biće na 60 minuta i linije 8 i 7 neće se obraćati tokom čitavog dana, već će se obraćati samo u vršnom opterećenju, tako da što se tiče ostalih linija, najbitnija linija za Beograda, ona neće imati nikakve promene, tako da ostaje na 50 minuta tokom čitavog dana, što je puticima u ovom trenutku najvažnije. Novim putem do Beograda, to važi 365 dana godišnje, tako da tu nema nikakvih promena, na svaki 30 minuta u vršnom špicu imamo polaske koji se obraćaju novim putem, rekao je Ivan Cvetanović, rukovodilac saobraćaja u Pantransportu za RTV Pančevo.

Trenutno autobusi Pantransporta saobraćaju izmenjenim trasama zbog radova koje JKP „Vodovod i kanalizacija“ izvodi na raskrsnici Ulice Vojvode Radomira Putnika sa Ulicom Oslobođenja. Zbog ovih radova van primene je izlaz na Ulicu Vojvode Radomira Putnika, takozvana „beogradska rampa“, a autobusi koriste kapiju prema kružnom toku u Ulici Oslobođenja.

