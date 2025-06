Snima se film o životu i karijeri Snup Doga, evo ko će glumiti slavnog repera

Biografski film zasnovan na životu i karijeri Snupa Doga dobija na zamahu u produkciji studija Universal Pictures, piše Deadline.

Ovo ostvarenje je prvi put je najavljeno 2022. godine, a scenario piše Džo Robert Kol, koscenarista filma Black Panther. U to vreme, Alen Hjuz (Menace II Society, The Defiant Ones) bio je angažovan kao reditelj.

Od tada je vrlo malo informacija deljeno o razvoju filma, sve dok Universal prošle nedelje nije potvrdio da je projekat i dalje u pripremi i da ide u pozitivnom pravcu.

Prošle nedelje objavljeno je da će Krejg Bruer, reditelj filmova Coming 2 America, Hustle & Flow, Footloose i Dolemite Is My Name, preuzeti režiju ovog projekta, kao i da će doraditi deo originalnog scenarija Džoa Roberta Kola. Sada je otkriveno i da je Bruer za ulogu legendarnog repera odabrao Džonatana Dejvisa, poznatog po seriji Outer Banks.

Film još uvek nije dobio zvaničan naslov, nije otkrivena glumačka postava koja će podržati glavnu ulogu, niti je određen vremenski okvir za početak snimanja.

Očekuje se da će biografski film o Snupu Doggu prikazati njegov ulazak u svet hip-hopa, iako za sada nije poznato koliko će tačno njegovog legendarnog života i karijere biti obuhvaćeno u filmu.

(Objektiv)