Pančevački letnji album: Onda kad je bilo 30 stepeni

Da je istinita ona „bapska priča” da „nekada nije bilo ovako”, te da nam nisu trebale klime, sudeći po jednom naslovu iz „Pančevca” od 6. jula 1968. potpuno je istinita. Novinar Nikola Terek istraživao je „Kuda na 30 stepeni”, kako glasi i naslov teksta. I nije bio oduševljen.

Između ostalog konstatuje da nam nije daleko Bela Crkva „sa nizom jezera koja pružaju izuzetno lep doživljaj kada se u letnjim mesecima živa u termometru popne na oko 30 stepeni iznad nule”. Jer plaža na Tamišu, „koja je najbliža gradu„ još uvek je neuređena i ne poseduje nikakve sanitarne uređaje”. Ali do Bele stene tada je postojao brodić „Senta” i to trired dnevno a nedeljom čak na svaka dva sata. Do Devojačkog bunara, gde se radni narod okrepljivao u dva restorana, vozio je tada vikendom po dva puta dnevno ATP.

U međuvremenu, brodice za Belu stenu davno su ukinute. U Beloj Crkvi prenoćište sada košta kao na moru, sve uz do danas neprekinuto druženje s rojevima komaraca. Plaža na Tamišu je u jedan mah uređena, pa zatim opet propala. Ali, u nedostatku druge, i danas je pune Pančevci, ali sada na plus 40. A kao i nekada, i danas na njoj ima klinaca „golja”, kao na fotografiji koju je „Pančevac” objavio 1953. godine. Jedino što danas niko takvu u novine ne bi smeo staviti.

A možda i vi imate neki doživljaj sa nekadašnjih „vrelih 30 stepeni” na asfaltu Pančeva. Podelite i fotografiju i kratko sećanje sa nama a zauzvrat – možemo vam obećati, uz objavljivanje, i besplatni „Pančevac” šest meseci.

(Pančevac / N. Simendić)

