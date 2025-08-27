Kovin: Akcija suzbijanja larvi komaraca i deratizacije škola 28. avgusta

Na teritoriji opštine Kovin u četvrtak, 28. avgusta 2025. godine, biće sprovedena akcija suzbijanja larvi komaraca i deratizacije osnovnih škola i javnih ustanova.

Akciju sprovodi preduzeće „Eko-Dez” iz Beograda. Tretman suzbijanja larvi komaraca obaviće se na površini od 60 hektara, počev od 10 časova, dok će u isto vreme započeti i deratizacija osnovnih škola i javnih ustanova.

Za tretman larvi koristiće se preparat LARVASTOP PIRIPROX ZG 05, dok će za deratizaciju biti upotrebljen preparat RATMO DEZ.

Iz Opštine Kovin apeluju na udruženja pčelara i stanovništvo da budu blagovremeno informisani o ovoj akciji putem medija. Koordinaciju rada ekipa vodiće šef stručno-operativnog tima preduzeća „Eko-Dez”, u saradnji sa nadzorom tretmana ispred opštine.

(Pančevac)