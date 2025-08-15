U toku hapšenje učesnika protesta: Osumnjičeni za nasilničko ponašanje i napade na policajce

U nekoliko gradova u Srbiji u toku su hapšenja osoba koje su osumnjičene za nekoliko krivičnih dela tokom protesta u gradovima u Srbiji.

Po odobrenju javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, doneto rešenje o zadržavanju prema F.K. zbog izvršenja krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 Krivičnog zakonika. Isti slučaj je i sa M.S. kao i M.M. jer su, kako se navodi, prilikom protesta u noći između 13. i 14. avgusta u Novom Sadu napali oštećene policijske službenike koji su zadobili lake telesne povrede.

Od strane Višeg javnog tuzilastva u Novom Sadu doneto rešenje o zadržavanju osumnjičenom J.B., za krivično delo Nasilnično ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz čl. 344a st. 4 u vezi st. 1 KZ-a, tako što je upotrebom metalnog čiviluka razbio stakleni pano na ulaznim vratima objekta SNS na Bulevaru oslobođenja.

Po odobrenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu doneto rešenje o zadržavanju prema S. T. zbog izvršenja krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 Krivičnog zakonika, kao i B.V. i K.V. jer su, navodi se, prilikom protesta u noći između 14. i 15. avgusta u Novom Sadu napali oštećene policijske sluzbenike.

Po odobrenju Osnovnog javnog tužilastva u Novom Sadu doneto je rešenje o zadržavanju prema J.N. zbog izvršenja krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 Krivičnog zakonika, kao i G.T., jer su prilikom protesta u noći između 14. i 15. avgusta u Novom Sadu napali oštećene policijske sluzbenike.

Po odobrenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu doneto je rešenje o zadržavanju prema S.V.S. zbog izvršenja krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 Krivičnog zakonika, kao i Z.A., jer su prilikom protesta u noći između 14. i 15. avgusta u Novom Sadu napali oštećene policijske službenike PU Leskovac IJP.

Po odobrenju Osnovnog javnog tužilastva u Novom Sadu doneto rešenje o zadržavanju prema M.M. zbog izvršenja krivičnog dela Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 Krivičnog zakonika, kao i K.A., jer su prilikom protesta u noći između 14. i 15. avgusta u Novom Sadu napali oštećene policijske službenike PU Leskovac IJP.

(Objektiv)

Dačić: Najmanje 5 policajaca je povređeno, a uhapšeno je do sada 14 osoba