Fudbaleri Dinama startovali pobedom: Savladali Slobodu 1:0

U prvom kolu Srpske lige- grupa Vojvodina Dinamo je u Pančevu savladao Slobodu iz Novog Tovarnika sa 1:0, poluvreme 0:0.

U prvom poluvremenu nije bilo mnogo prilika za gol , a domaća ekipa najbliža vođstvu bila je u 44. minutu kada je posle slobodnog udarca sa desne strane gostujući golman kratko odbio loptu, a Stojanović je natrčao i sa samo 5 metara šutirao neprecizno pored desne stative.

U drugom poluvremenu mnogo bolji tim je bio Dinamo. koji je veoma opasan bio posle prekida igre. U 78. minutu Jankulov je prošao po desnoj strani, idealno je centrirao,a Čižik je glavom sa peterca glavom umesto mreže pogodio golmana u nogu.

U 83. minutu stigla je nagrada za sav trud domaćih fudbalera. Posle slobodnog udarca sa desne strane Ožegović je uputio upotrebljiv centaršut,a najviši u skoku bio je Miloš Vlahović koji je glavom loptu neodbranjivo poslao pod prećku.

Prva tri boda mnogo će značiti mladoj ekipi Dinama, baš kao i veliki broj navijača koji je došao da ih podrži na startu novog prvenstva.

(Pančevac/G.J)