Kovin: Liga rekreativaca u stonom tenisu

13:00

19.08.2025

Foto: Ustanova za sport Kovin

U „Zgradi za male sportove“ u Kovinu odigran je finalni turnir ovogodišnje lige rekreativaca u stonom tenisu.

U polufinalnim mečevima Zoran Bradanji, bio je bolji od Dimitrija Vukovića rezultatom 3:0, dok je Miloš Zdravković u triler meču savladao Momčila Petkovića rezultatom 3:2.

Meč za „bronzu“ nije odigran zbog predaje Petkovića, tako da je treće mesto pripalo Vuković Dimitriju.U velikom finalu prošlogodišnjeg šampiona – Zdravković Miloša, savladao je Bradanji Zoran u 4 seta, rezultatom 3:1.

(Pančevac)

