Ovo su pobednici „Paprikašijade“ u Češkom Selu

Tradicionalna gastronomska manifestaciju „Paprikašijada“ održana je u Češkom Selu u organizaciji Češke besede Češko Selo, prenosi BCinfo

Paprikašijada je i ove godine okupila veliki broj zaljubljenika u kuvanje, ali i onih koji vole i rado posećuju Češko Selo.

U centru sela u pripremnju najboljeg pilećeg paprikaša takmičilo se preko 30 timova uz veliki broj gostiju iz Češke Republike.

Prvo mesto osvojila je ekipa „Banatska Subotica“, koja je odbranila titulu od prošle godine. Drugo mesto bili su „Belocrkvani“, a treće „Dušan Blažević“ iz Vračevgaja.

Paprikašijada se organizuje uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke, Mesne zajednice Češko Selo, opštine Bela Crkva, Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine i mnogobrojnih sponzora.

Tokom manifestacije organizovana je muzika uživo, prodaja paprikaša kao i zanimljiva i bogata tombola.

(Pančevac/BCinfo)

