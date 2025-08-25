Kulturna dešavanja Južni Banat

Veče plesa na Gradskom trgu u Vršcu 31. avgusta

09:30

25.08.2025

Podeli vest:

Foto: Kulturni centar Vršac

Kulturni centar Vršac i Plesni klub „Super Star“ pozivaju sve ljubitelje umetnosti pokreta da 31. avgusta u 20 časova uživaju u posebnoj plesnoj večeri na Gradskom trgu, kod krsta.

Na sceni će se smenjivati mali i veliki plesači, koji će publici doneti uzbudljive koreografije modernog plesa, ispunjene radošću, energijom i osmesima koji osvajaju.

Vršac: Predstava „Pet minuta za čitavu večnost“ 23. avgusta

Tagovi

Kulturni centar Super Star vršac

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.