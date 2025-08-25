Veče plesa na Gradskom trgu u Vršcu 31. avgusta

Kulturni centar Vršac i Plesni klub „Super Star“ pozivaju sve ljubitelje umetnosti pokreta da 31. avgusta u 20 časova uživaju u posebnoj plesnoj večeri na Gradskom trgu, kod krsta.

Na sceni će se smenjivati mali i veliki plesači, koji će publici doneti uzbudljive koreografije modernog plesa, ispunjene radošću, energijom i osmesima koji osvajaju.

