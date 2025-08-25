Veče plesa na Gradskom trgu u Vršcu 31. avgusta

Devojački bunar: Svi otišli zadovljni
12:16U toku veštačenja nakon rekonstrukcije nestanka Danke Ilić: Iz Tužilaštva otkrili šta je sledeći korak
Kulturni centar Vršac i Plesni klub „Super Star“ pozivaju sve ljubitelje umetnosti pokreta da 31. avgusta u 20 časova uživaju u posebnoj plesnoj večeri na Gradskom trgu, kod krsta.
Na sceni će se smenjivati mali i veliki plesači, koji će publici doneti uzbudljive koreografije modernog plesa, ispunjene radošću, energijom i osmesima koji osvajaju.
Vršac: Predstava „Pet minuta za čitavu večnost“ 23. avgusta
eur
117.17 RSD
aud
64.97 RSD
cad
72.35 RSD
sek
10.53 RSD
chf
124.61 RSD
gbp
135.24 RSD
usd
100.09 RSD
bam
59.91 RSD
Na Miholjskim susretima sela posetioci su uživali u raznovrsnim kulturno-umetničkim sadržajima, takmičenjima, kao i u predstavljanju domaće radinosti i gastronomskih specijaliteta.
