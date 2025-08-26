VOJVOĐANSKA LIGA – ISTOK Glogonj – Radnički (Z) 5:0 (2:0)

U kvalitetnoj fudbalskoj predstavi Novokozarčani su zasluženo osvojili tri planirana boda, mada se mora istaći da su gosti imali dve idelane prilike da savladaju iskusnog Marka Živkova, koji je maestralno oba puta intervenisao.

Sloboda – Polet (I) 2:0 (1:0)

NOVI KOZARCI: Stadion “Ilija Pantelić”, gledalaca 150, sudija: Pjevač (Zrenjanin). Strelci: Vrbački u 45. (iz penala) i Galić u 57. minutu. Žuti kartoni: D. Marković i Vokić (Sloboda) i Vuksić i Čermelj (Polet).

SLOBODA: Živkov 8, Karanović 6,5 (Francuski 6,5), D. Marković 7, Jovandić 7, Galić 8 (B. Marković), Vrbački 7,5, Misić 7, Bogojević 7, Čubrilo 7, Vokić 7, Terzin 7 (Blagojević).

POLET: Mandić 6,5, Đukanović 6,5 (Ni. Vuksić), Ne. Vuksić 7, Mičić 6,5, Čermelj 7, Stojanović 6,5, Josimov 7, Nešić 6,5, Skokna 7 i Kovačević 6,5.

Uz to, Idvorci su pogodili i prečku gola Slobode, pa je i rezultat mogao biti sasvim drugačiji. Ipak, bolji rival je zasluženo slavio.

P. Trnić

Dolovo – OFK Begej 3:0 (2:0)

DOLOVO: Gledalaca: 100. Sudija: D. Rodean (Zrenjani). Strelci: Advigov u 2, Gigović u 32, L.Rakonjac u 66. minutu.

DOLOVO: Tomić 7, Milovac 7, Petković 7, Pešterac 7 (Obradović -), L.Rakonjac 7,5, Ivanović 7, Pavlović 7 (Đorđević 7), Ševo 7, Gigović 7,5 (Graovac 7), Advigov 7,5 (Šarac 7), Jerkov 7 (Cvetković 7).

OFK BEGEJ:Miljević 6, Mijatović 6, Kuburović 6, S.Umićević 6,5, Kosović 6, Novak 6 (Zambo 6), Gavrić 6, Nikolić 6, Brankov 6 (Eremić 6), Jevremov 6, Jonjev 6 (Nadaški 6).

Od prvog minuta fudbaleri Dolova pokazali su želju za pobedom i posle 45minuta igre imali su prednost golovima iskusnih Advigova i Gigovića. Posle odmora gosti iz Žitišta pokušavali su da dođu do počasnog pogotka, ali je svojim golom Luka Rakonjac otklonio pitanje pobednika.

B. Stojkovski

Borac (S) – Vojvodina 1928 4:1 (2:0)

STARČEVO: Gledalaca: 150. Sudija: D. Laka (Seleuš). Strelci: Preradović u 20. (autogol), Jovanović u 28, Malidžan u 48, U. Lukić u 77. za Borac, Kojić u 63. minutu za Vojvodinu 1928.

BORAC (S): Lapić 7, S.Lukić 7, Joković 7 (Ostojić 7), D.Petković 7, Turkalj 7, A.Petković 7 (Stošić -), Malidžan 7,5, Azuc – (Dobrosavljević 7), Jovanović 7,5 (Kovačević -), U.Lukić 7,5, Malenović 7 (Alavanja -).

VOJVODINA 1928: Nosalj 6,5, Ćurčić 6, Žegarac 6 (Lukić 6), Ol.Knežević 6 (Malbaški 6,5), Gardinovački 6, Og. Knežević 6 (Stefanović 6), Preradović 6 (Puškaš 6), Milanović 6, Arsić 6, Kojić 6,5, Kalajdžija 6.

B. Stojkovski

Glogonj – Radnički (Z) 5:0 (2:0)

GLOGONJ: Gledalaca: 150. Sudija: N. Knežević (Banatsko Karađorđevo) 7. Strelci: Mršović u 11. i 45 2, Ivić u 54. i 58, Karunc u 90. minutu.

GLOGONJ: Tešović -, Vuletić 7, M.Dodić 7,5, Kovač 7 (Bojković 7), Ž.Dodić 7, Mršović 8, Kostadionović 7,5, Ivić 8, Šutanovac 7, V.Vasić 7 (Stanisavljević 7), Stamenović 7 (Karunc 7).

RADNIČKI (Z): Vujović 6, Šemić 6 (Marković 6), Zarubica 6, Titin 6, Čolić 6, Stojisavljević 6, Grahovac 5,5 (Dimitrijević 5,5), Milovanović 6, Janković 5,5 (Đurđević 5,5), Zorić 6 (Kaurić 6), Ivančević 6.

B.Stojkovski

Rezultati: OFK Gradnulica – Jedinstvo (V) 1:0, Glogonj – Radnički Zrenjnanin 5:0, Borac – Vojvodina 1928 4:1, Crvena zvezda – Kozara 4:0, Jedinstvo (BK) – Napredak 7:4, Sloboda – Polet 2:0, Dolovo – OFK Begej 3:0, Budućnost – Zadrugar 0:6.

(Dnevnik)

OFK Vršac poražen od Kabela