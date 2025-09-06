Ne kupuj – udomi Malog lepotana i Liju
14:00
06.09.2025
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Malog lepotana i Liju.
Mali lepotan
Ovo malo štene od dva meseca pronašli su humani sugrađani u naselju Misa.
Oni su ga vodili kod veterinara, gde je primilo sve što treba od vakcina i očišćeno je od glista i drugih parazita.
Nažalost, ne mogu da ga zadrže, pa traži udomitelje, koji dodatne informacije mogu da dobiju na kontakt telefon 064/853-75-88.
Lija
Udomljava se ženka mešanac stara oko pet meseci, koja je pronađena u naselju Tesla.
Lija je socijalizovana, razigrana i tiha, a dosad uopšte nije lajala.
Dobila je tableticu protiv parazita, kao i zaštitu protiv buva i krpelja, a prevoz do novih vlasnika u Pančevu i okolini je obezbeđen.
Sve drugo može se saznati pozivom na kontakt telefon 060/600-31-31.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene, rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
Ne kupuj – udomi Cicu i Lepotančiće