Ne kupuj – udomi Malog lepotana i Liju

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Malog lepotana i Liju.

Mali lepotan

Ovo malo štene od dva meseca pronašli su humani sugrađani u naselju Misa.

Oni su ga vodili kod veterinara, gde je primilo sve što treba od vakcina i očišćeno je od glista i drugih parazita.

Nažalost, ne mogu da ga zadrže, pa traži udomitelje, koji dodatne informacije mogu da dobiju na kontakt telefon 064/853-75-88.

Lija

Udomljava se ženka mešanac stara oko pet meseci, koja je pronađena u naselju Tesla.

Lija je socijalizovana, razigrana i tiha, a dosad uopšte nije lajala.

Dobila je tableticu protiv parazita, kao i zaštitu protiv buva i krpelja, a prevoz do novih vlasnika u Pančevu i okolini je obezbeđen.

Sve drugo može se saznati pozivom na kontakt telefon 060/600-31-31.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene, rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-148.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

