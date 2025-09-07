Uređen atarski put u Pavlišu

Put je urađen sa čvrstom podlogom od drobljenog asfalta, čime je obezbeđen kvalitetniji i bezbedniji pristup poljoprivrednim parcelama.

U naseljenom mestu Pavliš završeni su radovi na uređenju atarskog puta u potezu Keveriš, u ukupnoj dužini od oko 3,5 kilometra. Put je urađen sa čvrstom podlogom od drobljenog asfalta, čime je obezbeđen kvalitetniji i bezbedniji pristup poljoprivrednim parcelama.

Posebna pažnja tokom izvođenja radova posvećena je aktuelnim poljoprivrednim radovima – duža deonica od 2,8 kilometara urađena je pre skidanja suncokreta, dok kraća deonica vodi kroz područja sa voćnjacima i vinogradima. Osim poljoprivrednog značaja, nova saobraćajnica doprinosi i kulturno-verskom životu zajednice, jer vernicima omogućava lakši dolazak do Keveriške crkve sa glavnog puta.

Radovi su protekli u odličnim vremenskim uslovima, što je omogućilo da se materijal odlično uklopi sa dobro pripremljenom podlogom, čime je obezbeđen dugotrajniji kvalitet puta.

Ukupna vrednost radova iznosila je 10.537.568,00 dinara. Od toga je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu obezbedio 4.749.900,00 dinara, dok je preostali iznos finansirala lokalna samouprava.

Član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu, Slobodan Jovanov, istakao je da će ovaj put značajno olakšati rad poljoprivrednicima, ali i doprineti boljoj povezanosti sa verskim objektima. „Atarski putevi su kičma razvoja poljoprivrede, a ova investicija pokazuje da zajedničkim snagama možemo obezbediti bolje uslove i za proizvodnju i za život u selu, uz poštovanje potreba lokalne zajednice i njenih vernika“, naglasio je Jovanov.

(Pančevac)

