Nepalska vojska preuzima kontrolu nakon što je vlada svrgnuta u masovnim protestima

Nepalska vojska je preuzela kontrolu nakon dva dana smrtonosnih protesta u kojima je poginulo najmanje 20 ljudi i srušena izabrana vlada premijera KP Šarme Olija.

„Vojska deluje širom zemlje“, objavio je novinski veb-sajt SetoPati, pozivajući se na agenciju Anadolija.

Vojnici su raspoređeni da održavaju red i zakon dok su demonstranti vandalizovali javne zgrade i oslobađali zatvorenike.

Ranije je načelnik vojske Ašok Radž Sigdel pozvao na smirenost i dijalog kako bi se rešila kriza u himalajskoj zemlji.

Svi aerodromi su takođe zatvoreni.

Predsednik Ramčandra Paudel se sprema da započne proces formiranja nove vlade nakon što prihvati Olijevu ostavku.

Skoro 350 ljudi je takođe povređeno u nemirima.

In Nepal, politicians ban social media use and citizens burn down parliament. Politicians flee by helicopter. pic.twitter.com/6Sju9CH7Jm — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 9, 2025

Nepal je poprište dramatičnih događaja od ponedeljka, nakon što je Oli zabranio društvene mreže, tražeći od multinacionalnih platformi da otvore kancelarije u himalajskoj naciji.

Ovaj potez je izazvao masovne proteste u glavnom gradu Katmanduu, gde su demonstranti upali u javne zgrade i kancelarije političkih stranaka i ušli u zgradu parlamenta pre nego što su je zapalili.

Demonstranti su takođe zapalili rezidencije visokih zvaničnika, uključujući i predsedničku kancelariju, dok su nasilni protesti nastavljeni uprkos vladinoj najavi da će ukinuti zabranu društvenih medija.

(Objektiv)